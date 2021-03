Marcel Ciolacu a trăit un episod de pomină, în timpul unei conferințe în care banii i-au ieșit din buzunar. Președintele PSD a fost surprins cu mai multe bancnote mari ce se iviseră afară din buzunarul interior al sacoului. Politicianul a explicat, astăzi, unde avea de gând să folosească bancnotele. Și de ce nu le-a ținut într-un portofel.

Marcel Ciolacu, liderul PSD, a explicat unde avea de gând să folosească banii care i-au ieșit din buzunar în timpul conferinței de presă

El trebuia să-i returneze șefei sale de cabinet o sumă pe care aceasta o folosise pentru a achiziționa câteva produse de întreținere stomatologică. El a mai precizat că nu folosește un portofel și nu împrumută bani.

„Şefa mea de cabinet mi-a cumpărat nişte produse pe online pentru întreţinere stomatologică şi a plătit cu cardul ei. În drum spre sediu, am oprit şi am scos banii (n.r. – de la bancomat) ca să îi dau înapoi. Asta a fost toată suma. Nu am portofel, erau unde îmi ţin şi ochelarii. Ca să ştiţi de unde a apărut acel incident. Dar nu împrumut bani”. A precizat liderul Partidului Social Democrat.

Ce glumă i-a plăcut cel mai mult politicianului social-democrat. L-a implicat și pe Kelemen Hunor

Imaginile cu banii ieșiti din sacoul lui Marcel Ciolacu au făcut furori pe rețelele de socializare. Acolo unde au apărut sute de glume și de comentarii ironice. Duminică, politicianul a fost întrebat care dintre glumele pe care le-a citit i s-a părut a fi cea mai inspirată. Marcel Ciolacu a explicat că i-a plăcut cea în care se face referire și la Kelemen Hunor, liderul UDMR.

„Cea cu Kelemen Hunor, cu Ardealul”. Marcel Ciolacu s-a referit la o fotografie trucată cu Kelemen Hunor, căruia îi ieşea din buzunarul interior de la haină o cutie de pate de ficat „Ardealul”.