Marcel Ciolacu a depus proiectul de lege prin care se interzice făina de insecte. Explicațiile liderului PSD

„Protejăm produsele tradiționale românești! Am depus astăzi proiectul de lege prin care se interzice utilizarea făinii de insecte în prepararea produselor prevăzute în Registrul Național al Produselor Tradiționale.

Așa cum au făcut și alte țări europene, la fel trebuie să facem și noi! În plus, toate produsele alimentare care vin din import și conțin ingrediente obținute din insecte trebuie să fie expuse separat pe rafturile magazinelor. Oamenii trebuie să știe ce cumpără, iar eticheta să fie clară și să conțină informații complete cu privire la aceste produse.

„La începutul acestui ani, Comisia Europeană a autorizat introducerea pe piață, ca aliment nou, a pulberii parțial degresate de Acheta domesticus (greier de casă). Autorizarea s-a făcut la cererea unei companii, Cricket One Co. Ltd, care a transmis o solicitare în acest sens Comisiei. Prin noua reglementare se stabilește că produsele care conțin acest ingredient pot fi introduse pe piața UE deoarece întrunesc toate condițiile privind securitatea alimentară.