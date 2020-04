Diego Armando Maradona și-a amintit de golul înscris cu mâna la Campionatul Mondial din 1986, în sferturile de finală, contra Angliei (scor 2-1). Argentinianul a punctat după un henț vizibil, dar reușita a fost validată. Tot în acel meci Diego a dat un gol după ce a plecat din jumătatea de teren a sud-americanilor.

„Când am văzut balonul înălțându-se, mi-am spus: «Nu-l voi ajunge niciodată, te rog, vino înapoi!».

Atunci mi-a venit ideea: «Lovesc mingea, apoi duc imediat mâna lângă cap»”. Exact ce a făcut. „După ce am aterizat, nu știam unde e mingea. M-am uitat, era în plasă. Așa că am început să urlu «gol, gol!». Checho Batista, idiotul de Checho, m-a întrebat dacă am marcat cu mâna. I-am zis: «Taci, prostule! Îmbrățișează-mă!». Valdano a venit și el la mine: «Cu mâna?». L-am întrebat același lucru: «Cu mâna?»”.

Maradona a vorbit și despre cel de-al doilea gol. „Am luat mingea la centrul terenului. Am început să alerg cu ea la picior și, când l-am observat pe Reid că nu mai poate, mi-a fost clar: «Asta e faza mea». Primul mi-a ieșit în cale Butcher și l-am fentat. S-a dus în stânga. Apoi, i-am văzut cu coada ochiului pe Burruchaga și Valdano. Fenwick se îndoia dacă să rămână în marcaj la ei sau să mă atace pe mine. L-am driblat și pe el.

A pus mâna pe mine, dar eu eram un buldozer, niciun tren nu m-ar fi oprit. L-am păcălit și pe Shilton și, exact înainte ca Butcher să-mi sară la gleznă, am trimis mingea în plasă”.