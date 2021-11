Mara Bănică, părăsită de soț cu 2 luni înainte de naștere. „Mă omoară psihic, am depresie.” Situația a scăpat de sub control

Mara Bănică, 45 de ani, se pregătește să își aducă pruncul pe lume, dar lucrurile în viața ei nu stau așa roz cum s-a așteptat.

Vedeta a ajuns în pragul depresiei după ce soțul ei a plecat din țară de o bucată bună de timp. O altă problemă care o macină pe aceasta este virusul COVID-19, bruneta a declarat că este vaccinată, dar îi este frică să iasă din casă pentru a nu se infecta și pentru a nu afecta copilul.

Fără soț și în depresie

„Plâng trei-patru ore pe zi. Eu nu am voie să iau pastile deloc. Așa am ajuns la psiholog, fac terapie online! Eu eram psihic că un tanc! Nu mă așteptam să pățesc asta, să fac depresie. Bărbată-miu e plecat din țară, iar faptul că stau închisă în casă mă omoară psihic.

Astea două luni care au mai rămas trec cel mai greu. Duminică e ziua mea. Eu, în anii trecuți, dădeam petreceri cu o mie de persoane! Acum stau închisă în casă, nu mă mai deplasez decât până la magazin. Sunt vaccinată, dar îmi este frică să ies. Sunt gravidă și nu vreau să mă îmbolnăvesc. Am avut și COVID anul trecut. Nu vreau însă să risc nimic, nu mai am putere. Am 80 de kilograme și cred că o să mai iau 10 kilograme! Sunt cât un tanc!”, a declarat Mara Bănică, pentru click.ro.

Surpriza din timpul sarcinii

Vedeta a fost convinsă că este însărcinată cu gemeni, dar medicul i-a transmis alt rezultat. Mara Bănică a declarat că așteaptă cu nerăbdare să își facă o nouă prietenă, având în pântece o fetiță.

„Eu m-am văzut întotdeauna mamă de băiat. Inițial am avut doi saci gestaționali, știam că am gemeni. La vreo două săptămâni sau trei, medicul ne-a spus că unul dintre saci este gol, fără embrion. Abia ce ne obișnuisem cu ideea de doi! Au mai trecut vreo alte două săptămâni până când am aflat că este fetiță. Eu mă bucur mult, am pereche.

Și Dima, fiul meu cel mare, se bucură, pentru că îi rămâne doar lui PlayStationul! În ceea ce mă privește, abia o aștept! Cred și sper că îi voi fi prietenă, nu doar mamă”, a declarat Mara Bănică acum câteva săptămâni.