A apărut o nouă variantă de COVID-19! Specialiștii au început cercetările pentru a afla cât de periculoasă este

În luna octombrie, ziarul francez Le Telegramme făcea publică o nouă variantă a virusului COVID-19. Aceasta este cunoscută sub denumirea de B.1.X sau B.1.64. A apărut pentru prima dată la o școală din Bretania, Franța, unde a infectat 24 de persoane. Conform informațiilor oferite de celebra publicație, școala unde a apărut noua variantă de COVID-19 a fost nevoită să suspende cursurile la 50% din clase.

Momentan, această variantă este ținută sub control de către specialiști. Conform informațiilor transmise de Agenția Regională de Sănătate Franceză, din 26 octombrie nu a mai fost înregistrat niciun caz de infectare cu varianta B.1.X. Cu toate acestea, ea rămâne sub supraveghere pentru a vedea modul în care evoluează.

Delta și subvariantele sale sunt cele care domină marea majoritate a țărilor, însă își fac simțită prezența și alte variante. Cazuri de infectare cu B.1.X au fost descoperite și în Italia, Elveția, Scoția și Regatul Unit.

B.1.X nu a făcut multe cazuri și nici nu a ridicat semne de îngrijorare în rândul specialiștilor, însă se află în continuare sub observație. Prof. Cyrille Cohen de la Universitatea Bar-Ilan susține că noua variantă de COVID-19 descoperită în Franța are câteva mutații fără precedent. Una în special a atras atenția: proteina spike, care este cea care permite virusului să se agațe de celula umană și să înceapă procesul de infecție, are unele deleții/ștergeri. Momentan, nu se știe cu exactitate dacă această variantă va face virusul mai infecțios sau nu.

Specialiștii în sănătate se tem de Africa! Rata scăzută de vaccinare de aici nu ține de populație

După ce au făcut mai multe studii pe baza noii variante de COVID-19, se crede că aceasta ar fi venit din Africa. Specialiștii din domeniu ne prezintă un scenariu sumbru, de care și ei se tem. Africa are o rată a vaccinării extrem de scăzută, iar acest lucru nu ține de alegerile populației. Varianta B.1.X demonstrează necesitatea accesului egal la vaccinuri.

„Această variantă exemplifică faptul că, dacă lăsați o parte din populația lumii fără acces la vaccinuri, atunci virusul va continua să se înmulțească și va duce la mai multe variante”, a spus Cohen.

Un studiu realizat de Q4 Global Forecast, făcut public de cei de la Economist Intelligence Unit (EIU), prezintă situația imunizării la nivelul întregii lumi. Țările dezvoltate se bucură de doze de vaccin pentru toți cetățenii și înregistrează rate de imunizare mari, în timp ce țările în curs de dezvoltare nu au făcut progrese prea mari în ceea ce privește lupta împotriva virusului SARS-Cov-2. Conform acestui raport, la finalul lunii trecute, doar 6% din populația Africii era vaccinată împotriva COVID-19.

„Cauza acestor rate scăzute de vaccinare este binecunoscută: în ciuda îmbunătățirilor recente, producția globală continuă să rămână în urma cererii, țările în curs de dezvoltare confruntându-se cu întârzieri mari în accesarea vaccinurilor”, se arată în raportul EIU, adăugând că programul COVAX al Organizației Mondiale a Sănătății a a reușit să livreze doar aproximativ 400 de milioane de doze la nivel global și că donațiile din țările mai bogate au fost rare.

Prof. Cyrille Cohen susține că, chiar dacă vaccinurile ar fi livrate către țările mai puțin dezvoltate, acestea ar întâmpina probleme în administrarea acestora. Specialistul nu vrea să sperie pe nimeni cu declarațiile sale, însă precizează faptul că „a nu administra vaccinuri acestor țări poate părea în regulă pe termen scurt, dar pe termen lung, s-ar putea să avem noi variante care sunt problematice și care s-au dezvoltat în țările nevaccinate”.

„Nu vreau să sperii oamenii. Sunt doar câteva cazuri de B.1.640 acum și s-ar putea foarte bine ca într-o lună să uităm cu toții de această variantă.Dar este un exemplu a ceea ce s-ar putea întâmpla dacă nu există acces la vaccinuri pentru toată lumea”, a mai adăugat specialistul.