Și atunci când au existat dovezi, a fost vorba mai ales de mărturii sau imagini filmate cu camera ascunsă. Mult mai profesioniști, ziariștii britanici au obținut documente care probează fără tăgadă că mișcarea planetară „Extenction Rebellion” se bazează în mare măsură pe manifestanți bine plătiți.

Potrivit documentelor date publicității de publicația The Mail on Sanday, protestatarii primesc sume de până la 400 de lire sterline pe săptămână pentru a „închide” Marea Britanie. Astfel, grupul de extremă stânga, care încearcă să provoace panică în ceea ce privește schimbările climatice, a cheltuit cu plata activiștilor peste 70.000 de lire sterline numai în ultimele patru luni.

De la fondarea mișcării, în mai 2018, cheltuielile cu „motivarea” manifestanților din stradă ajung la nu mai puțin de 200.000 de lire sterline.

De unde vin acești bani? Întreaga listă a susținătorilor financiari ai grupului nu a fost dată publicității. Se știe, însă, că printre donatorii de elită se află nelipsitul „miliardar- filantrop” George Soros, fiul designerului britanic Vivienne Westwood, nepoata magnatului petrolului John Paul Getty și trupa de rock Radiohead.

Finanțarea Rebellion Extinction a făcut obiectul unui anchete pentru că, ocupați cu apocalipsa climatică, conducătorii grupului au uitat să achite impozite pentru banii pe care i-au plătit activiștilor.

Deputatul conservator David Davies, interviexat de ziariștii britanici, a cerut o anchetă asupra finanțelor grupului, declarând pentru The Mail on Sunday: „Este scandalos dacă Extinction Rebellion nu plătește partea sa de impozite. Acești gardieni ai planetei, mai sfinți decât oricine, par să creadă că sunt deasupra legii, dar nu sunt. Acum este nevoie de o investigație de sus până jos a modului în care funcționează această organizație, începând cu o

anchetă imediată în ceea ce privește respectarea obligațiilor fiscale. Voi scrie mâine HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs – departamentul care se ocupă de colectarea taxelor) pentru a cere asta”.

Nu mai puțin de 1.300 de manifestanți afiliați Rebellion Extinction au fost arestați doar în ultima săptămână în Marea Briranie. Aproape 500 în tabăra lor din Piața Trafalgar, alții în timp ce încercau să „ocupe” Aeroportul din Londra.

Nu e vorba nicidecum de un exces de zel al oamenilor legii. Manifestanții provoacă deliberat poliția pentru a fi arestați. Potrivit Wikipedia, Rebellion Extinction utilizează arestarea ca tactică pentru a-și atingă obiectivele. Unul dintre fondatorii grupului, Roger Hallam, a declarat, de altfel, „scrisorile, e-mailurile, marșurile nu funcționează. E nevoie ca 400 de persoane să meargă la închisoare, iar alte 2-3 000 să fie arestate”.

Ca urmare, manifestanții nu ezită să folosească mijloace extreme pentru a forța arestările, chiar dacă pun în primejdie viața unor oameni nevinovați.

E de notorietate încercarea unui grup extremist de a întrerupe zborurile de pe Aeroportul Heathrow ridicând drone în zona de excludere de 5 km. Acțiunile de până acum nu sunt, însă, decât începutul. Momentul de apogeu al protestelor intitulate „Răscoala de toamnă” a fost stabilit pentru 19 octombrie.

