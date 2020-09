Testele nu sunt toate la fel și fiecare tip de test vine cu avantaje și dezavantaje.

Prin urmare, ce indică testele, cât de bune sunt în a stabili dacă o persoana este infectată cu noul coronavirus sau nu, și când ar trebui ele facute? Exista mai multe categorii de teste, în funcție de modul lor de actiune.

Când va fi scos pe piață noul test PCR

Reprezentanții Bosch România anunță că au dezvoltat cel mai rapid test PCR pentru SARS-CoV-2 din lume. Potrivit specialiștilor de la Bosch rezultate valide se pot obține în numai 39 de minute.

„Am dezvoltat un nou test COVID-19, chiar mai rapid pentru Vivalytic, dispozitivul nostru de analiză. Acest test de reacție în lanț a polimerazei (PCR) oferă rezultate fiabile în 39 de minute.

Predestinat pentru utilizare descentralizată în centrele de testare mobile, testul ne va permite să liniștim oamenii și mai repede”, a transmis Volkmar Denner, CEO în cadrul Bosch.

Dezvoltarea noului test Bosch PCR face parte dintr-un proiect de cercetare și dezvoltare finanțat de Ministerul Federal German al Educației și Cercetării (BMBF).

„De la începutul lunii octombrie 2020, va fi posibilă evaluarea simultană a cinci probe într-un singur cartuș de testare, la o viteză comparabilă. Acest lucru va permite personalului medical să proceseze complet automatizat mai mult de 160 de probe pe zi folosind un dispozitiv Vivalytic”, a transmis Volkmar Denner pe pagina oficială de facebook a Bosch România.

Cercetătorii susțin că acest test are o sensibilitate de 98% și o specificitate de 100%.

Pentru a-l dezvolta, filiala Bosch Bosch Healthcare Solutions și-a unit forțele cu compania germană de biotehnologie R-Biopharm – un furnizor de frunte de teste manuale PCR extrem de sensibile.

Grupul farmaceutic elveţian Roche dezvoltă propriul test

De asemena, la începutul lunii septembrie grupul farmaceutic elveţian Roche a anunţat și el că lansează la sfârşitul acestei luni un test rapid de depistare a virusului SARS-CoV-2.

Testul urmează să fie lansat în parteneriat cu compania sud-coreeană SD Biosensor Inc, care are deja multe teste de depistare şi cu care Roche are un acord de distribuţie la nivel mondial, potrivit alba24.ro