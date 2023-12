Premier League. Manchester United, revenire spectaculoasă pe finalul meciului cu Aston Villa (3-2)

Manchester United, echipa de fotbal condusă de antrenorul ten Haag a revenit spectaculos în partida cu Aston Villa. Meciul s-a jucat în etapa cu numărul 19 în Premier League. Partida a fost programată a doua zi de Crăciun, pe 26 decemhbrie, pe Old Trafford. Jucătorii lui United au revenit și au câștigat după ce au fost conduși cu 0 – 2.

Aston Villa a dominat prima repriză a jocului de pe Old Trafford şi a înscris de două ori în cinci minute. Mai întâi, John McGinn a deschis scorul în minutul 21. A urmat, în minutul 26, Leander Dendoncker care a făcut 2-0 în defavoarea lui Manchester United. Un scor periculos, după cum spun cunoscătorii sportului cu balonul rotund.

Iar evoluția partidei avea să le confirme că au dreptate. După pauză, Manchester United a dat semne de revenire. Mai întâi a marcat un gol prin Alejandro Garnacho. în minutul 48. Reușita a dat speranțe lui United, chiar dacă a fost anulată pe motiv de ofsaid, la analiza VAR.

Manchester United a reușit să revină în meci datorită aceluiași Alejandro Garnacho, care a reușit dubla.

Garnacho a înscris în minutul 59 pentru United, reducând diferența pe tabelă și readucând speranța în tribune. Atacantul argentinian a înscris din pasa lui Rashford. Tot el a reușit și egalarea, după alte 12 minute. Alejandro Garnacho a înscris golul egalizator, pentru Manchester United, în minutul 71. Iar suporterii Diavolilor s-au mai liniștit, simțind că favoriții lor pot mai mult de atât.

Rasmus Hojlund și-a trecut numele pe lista marcatorilor în minutul 82, cu golul victoriei. Pentru Hojlund a nu doar golul victoriei, ci și primul pe care l-a reușit în tricoul lui United.

Una peste alta, a fost un meci în care Manchester a muncit din greu pentru un rezultat pozitiv.

When Rasmus scored, we all felt that ❤️#MUFC || #MUNAVL

— Manchester United (@ManUtd) December 27, 2023