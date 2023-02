Mâncare stricată pentru elevii din Călărași. Programul ”masa caldă” a ajuns o mare bătaie de joc

La două școli din Borcea, județul Călărași, învață peste 800 de elevi, care au primit mâncare expirată de o lună de zile, așa cum rezultă din etichetele lipite pe caserolele cu hrană.

La cele două școli, elevii primesc o masă caldă la prânz, prețul acesteia fiind suportat de către Guvernul României, prin Ministerul Educației Naționale.

La masa din data de 31 ianuarie 2023, cei 800 de elei au primit ciorbă și felul doi, mâncarea fiind servită în caserole. Data de expirare trecută pe etichete era 1 ianuarie 2023.

Părinții elevilor au reclamat situația la direcțiunea școlii și au postat pe facebook, despre faptul că mâncarea are un aspect deloc agreabil. Oficiul pentru Protecția Consumatorului Călărași a demarat o anchetă în acest sens.

”Porția de mâncare era compusă dintr-un orez cu o pulpiță de pui, aproape în putrefacție, nici câinele nu a mâncat”, a scris pe Facebook tatăl unuia dintre copiii care învață la școala din Borcea.

Firma care livrează mâncarea produce și lenjerie intimă

Jurnaliștii din Călărași scriu că mâncarea servită elevilor în cadrul programului guvernamental ”O masă caldă”, este livrată de către o firmă care produce și lenjerie intimă.

În prezent, la Borcea, două școli sunt înscrise în acest program, fiind vorba despre Liceul Tehnologic 1, unde învață 533 de elevi, și Școala Gimnazială 2, unde sunt 257 de elevi, care urmează clasele 1-8.

Datele publicate pe portalul licitațiilor publice arată că licitația a fost organizată la data de 14 decembrie 2022, fiind adjudecată de societatea Rustic Katering SRL. Valoarea proiectului a fost de 95.377 lei.

După doar două zile, mai scriu jurnaliștii locali, pe etichete nu a mai apărut firma Rustic Katering SRL, ci Euro Conf 2005 Textil SRL, care produce lenjerie intimă și alte tipuri de îmbrăcăminte de corp.

”Am ieșit de acolo. Era prea încurcată treaba”

Societatea Rustic Katering SRL figurează că are acționar pe Ion Luca, din Călărași. Redacția EvZ l-a contactat pe omul de afaceri pentru a obține un punct de vedere.

Acesta ne-a declarat că a participat în decembrie 2022, la licitația pentru hrana caldă oferită elevilor, perioada contractului fiind de până la vacanța de iarnă 2022.

”La Borcea firma mea nu mai mare nicio atribuție. Acolo este o treabă între primar și un individ de acolo. Se tot ceartă acolo între ei. Am livrat pentru câteva zile. La începutul anului 2023, nu am mai participat acolo, pentru că noi nu putea face hrană caldă. Ne-am asociat cu o firmă care are bucătărie. am ieșit de acolo, pentru că era prea încurcată treaba”, ne-a declarat Ion Luca, patronul lui Rustic Katering.

Acesta nu a putut răspunde la întrebarea de ce s-a dus la licitație, dacă știa că nu poate oferi o masă caldă elevilor, așa cum erau cerințele din caietul de sarcini.