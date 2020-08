Pandemia a produs peste tot pierderi uriașe industriei ospitalității. Printr-o schemă de ajutor de stat, Marea Britanie e unul dintre modelele de sprijinire concretă a relansării HORECA.

Britanicii mai beneficiază doar până la 31 august de programul „Eat out to help out” („Mănâncă la restaurant ca să ajuți”). De la întâi septembrie, guvernul conservatorului Boris Johnson nu va mai plăti până la 50% din nota de plată pe care cetățenii Regatului Unit o achită dacă mănâncă în oraș lunea, marțea și miercurea. Suportată de stat până cel mult 10 lire sterline de persoană, nota de plată subvenționată nu trebuie să conțină băuturi alcoolice, iar reducerea operează doar dacă mănânci în restaurant, nu și pentru comenzile „take away”.

Schema de ajutor e simplă: în cele peste 83.000 de restaurante, cafenele, baruri, pub-uri, cantine etc care s-au înscris on line în program, pentru o cafea care costă 3 lire plătești 1,5 lire, iar statul decontează proprietarului afacerii cealaltă jumătate, în cel mult cinci zile lucrătoare. Clienții nu se pot „întinde” peste 10 lire de persoană, însă nu există limită minimă de comandă, iar dacă ai atins plafonul maxim te poți muta în alt loc, unde discountul este același, 50%.

„Eat out to help out” a fost lansat la 3 august, după o lună de la redeschiderea treptată, cu restrictii de siguranță, a restaurantelor britanice pe fondul crizei Covid 19. În primele trei săptămâni, reducerea a operat pentru 64 de milioane de note de plată. Programul a fost gândit de guvernul de dreapta al Majestății Sale în beneficiul clienților, dar mai ales al industriei ospitalității din Marea Britanie, care a trimis în somaj tehnic o bună parte a celor aproape 10 milioane de angajați britanici în afacerile cu activitatea suspendată din cauza epidemiei.