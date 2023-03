Mama Oanei Matache nu e de acord cu noul iubit al fiicei sale. „A venit un neica nimeni să se facă tătic”

Aceasta a mărturisit că Radu Siffredi nu este o persoană potrivită pentru fiica sa, cu atât mai puțin pentru cei doi nepoți. Gina Matache a ținut să sublinieze că nu-i trebuie alt ginere, pentru că deja are unul, însă a recunoscut că nu știe prea multe detalii din căsnicia celor doi și care anume au fost neînțelegerile.

„Eu n-am nevoie de ginere, că eu am ginere și am un ginere super elegant, super frumos, super tătic. Că știi cum e, orice căsnicie are și o facă de așa… un impas! E probabil că… Crede-mă, eu nu știu amănunte! Eu întotdeauna am văzut numai bine, niciodată nu am văzut acolo scandaluri, certuri, nu am văzut nimic! Nu știu, doar ei știu ce a fost între ei și dacă a fost ceva sau dacă a fost un moft! Habar nu am! Pentru noi a fost surpriză totală!”, a declarat Gina Matache.

Gina Matache îl atacă pe Radu Siffredi

Mama Oanei s-a arătat împotriva noii relații pe care fiica ei o are și l-a criticat pe Radu Siffredi, menționând că nu are nevoie de un asemenea personaj în viața sa. „Asemenea oameni nu vreau să văd în viața mea. Nu, nu, nu! Categoric nu. E o relație tampon. E ceva așa de cascadorii râsului! A venit un neica nimeni să se facă tătic, e atât… Uită-te la fața lui! Ce credibilitate are un asemenea personaj?

Crede-mă. Cred că i-a cărat mobilă Oanei pe acolo și mai stă o zi, două și… Toată situația asta e ceva așa… El vorbește în numele Oanei: «Noi facem, noi dregem…» El a venit de trei zile în casă și deja se vede stăpân. O fi ajutat să care mobilă sau ce au ei de cărat acolo și gata, s-a văzut stăpân pe plantație, știi!”, a spus Gina Matache.

Aceasta a continuat și a spus că nu se poate băga foarte mult în viața fiicei sale, deoarece are deja o vârstă și poate să decidă singură, însă ea speră ca Oana să se trezească la realitate și să se „sperie de ce are lângă ea”, potrivit wowbiz.ro.