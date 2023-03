Sora Deliei a renunțat la toată familia. Gina Matache: A fost un ultim efort să o trezesc. Nu comunică cu nimeni

Oana Matache a intrat în război cu toată familia sa, în special cu mama ei(Gina Matache) și Delia, după ce a decis să divorțeze și după ce s-a afișat cu noul iubit, care nu este pe placul rudelor sale.

Gina Matache a cerut ajutorul internauților pentru a o salva pe fiica ei de actualul partener, dar fără rezultat. Mama Deliei a mai spus că este pentru ultima oară când se mai coboară la nivelul lui radu Siffredi, noul iubit al Oanei Matache. Interpreta de muzică populară a declarat că nepoții ei nu merită să crească lângă acest bărbat și că au deja un tată exemplar.

„Aș aprecia dacă v-ați spune părerea. Pentru asta am postat! E un ajutor pentru mine, să pot să văd adevărul. Nici mie nu-mi place că fac asta, dar copiii trebuie protejați. Sincer, credeam că sunt eu cu capul… Și mie mi se pare că e anturaj prost. Și mai grav e că nu realizează! E vorba doar de faptul că exemplarul acesta nu trebuie să stea în preajma celor mici. Copilul meu e important pentru mine și fac tot ce pot să-i deschid ochii. Copiii au un tată exemplu de eleganță, cu principii sănătoase. Vine freză-n vânt și se duce naibii ce au construit părinții. Chiar mulțumesc pentru sfat, dar numai după ce am epuizat toate argumentele am luat această decizie

Da, aveți dreptate și nu sunt cea mai fericită cu alegerea asta, dar dacă vede, sper să se trezească. A fost un ultim efort să o trezesc. Nu comunică cu nimeni! Probabil doare ce zic, dar nu trebuia să despartă familia asta. Divortați nu sunt și e pasibilă de lucruri rele. Să nu fie nevoie, dar cum se comportă lasă de dorit. Pe mine mă bucură că am vorbit”, a mai spus Gina Matache pe Instagram.

Oana Matache, scandal cu Delia

După ce s-a afișat cu noul iubit, Oana Matache a intrat într-un conflict și cu Delia. Aceasta a declarat că sora ei nu mai există pentru ea.

„Nu știm cine e Delia, nu există!”, a declarat Oana Matache, care s-a mutat deja cu noul iubit.

Cine este noul iubit al Oanei Matache

De curând, sora Deliei a anunțat că divorțează de Răzvan Miheț, bărbatul cu care are doi copii. Ea deja s-a afișat cu noul iubit, Radu Siffredi, care nu este pe placul Ginei Matache. În prezent, el se ocupă de editare video și lucrează cu mai multe vedete. Acesta a mai spus că viața lui nu a fost deloc ușoara.

„Am avut parte de bulying, pe care nu l-am luat chiar atât de grav, pentru că eram un băiat pus pe glume și am crescut în Galați. Totuși, timp de doi ani, eu nu am avut dantură, și mi se spunea „Ahaha, nu ai dinți!”, „Îți cad dinții din gură!”. Carisma m-a ajutat să-mi păstrez prietenii lânga mine, să am prietenă în vremea aceea. Ani mai târziu, psihologul mi-a spus că m-a afectat. Și până în ziua de azi sunt foarte conștient de dantura mea. Am avut un accident la 16 ani și mi-am pierdut dantura și aproape viața, și am opt implanturi și două reconstrucții faciale. Am unele momente în care mi-e rușine să zâmbesc”, a mărturisit Radu, iubitul Oanei Matache.

Cu toate că Radu Siffredi nu este plăcut de Gina Matache și de Delia, acesta nu a renunțat la Oana. Mai mult, el le-a transmis un mesaj ironic rudelor artistei.

„Vreți să vă spun de unde e tricoul? De la Oana, pentru că mă întreține. (…) O idee care mai circulă este că eu stau pe spatele Oanei, financiar, și că eu mă folosesc de imaginea Oanei în momentul de față ca să cresc, lucru care da, uitați, se întâmplă. Ne-ați făcut celebri”, a spus Radu Siffredi, noul iubit al Oanei Matache, în cadrul unui live.