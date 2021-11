Delia, cu ochii în lacrimi. „Îmi era frică să nu ajung la ATI!!” Momente dramatice în familia artistei

Mama Deliei s-a infectat cu virusul COVID-19, aceasta nu se confruntă cu o formă severă, dar a ales spitalul pentru a beneficia de un tratament corespunzător. Aceasta nu s-a vaccinat, dar a declarat că urmează să facă acest pas după ce virusul păgubaș a apărut în viața ei.

A ajuns de frică la spital

„Am avut ghinionul să mă infectez cu COVID-19. Acum sunt pe drumuri pentru analize și aștept să treacă câteva luni ca să mă pot vaccina. Nu am avut simptome severe, m-am internat câteva zile pentru că îmi era frică. Îmi scăzuse saturația puțîn, dar nu alarmant.

Nu pot să spun că am fost foarte rău, nu am stat la pat. Pentru mine primele simptome au fost ușoare, nu le-am luat în seamă, am crezut că este o simplă răceală. Am făcut un test rapid înainte și a ieșit negativ. Când am văzut că simptomele sunt mai severe, am făcut un PCR și a doua zi a ieșit pozitiv. Am luat pastilele necesare și cam asta a fost”, a declarat Gina Matache pentru Antena Stars.

„Nu pot să spun că sunt refăcută sută la sută. Am simptome de oboseală și durere în spate. Aștept să treacă doua luni și să fac o nouă evaluare. Nu pot să spun că a fost foarte grav, dacă nu știam de virus aș fi spus că este o simpla răceală. Nu am fost doborâtă psihic, știam că există tratament. Îmi era frică doar să nu ajung la AȚI. Sunt mai fricoasă acum, sunt mult mai precaută”, a mai spus Gina Matache, potrivit Gândul.

Problemele de sănătate și-au pus amprenta

Mama artistei s-a confruntat și cu alte probleme de sănătate, aceasta a trecut prin clipe îngrozitoare din cauza mâinii dureroase și a ajuns să se opereze de tiroidă.

„Nu mai am cum să lupt, nu mai vreau să mă duc în spitale. Nu mă mai duc, stau acasă liniștită, nu țîn niciun tratament și Dumnzeu cu mila, cum o vrea așa face.

Problema la mână e mai complicată decât credeam noi, nu prea există leac, nu prea avem practică, sunt lucruri puțîn studiate. Mi s-a zis că mai mult nu se poate, deci ce poți să înțelegi. Nu există tratament”, a declarat Gina Matache.

„Nu se mai putea amâna această intervenție. Acum mă simt foarte bine. Nu am ce să zic, sunt niște oameni… să le dea Dumnezeu sănătate. În sfârșit, avem și noi niște medici calumea.Cel puțîn aici, nu știu cum or fi în altă parte. Aici, de la portar până la ultima e infirmieră e exemplar tot. Am avut noroc, nici măcar la operație nu am simțit durere, nu am simțit nimic”, a adăugat artista.