Mama atacatorul lui Salman Rushdie face acuzații dure. Fiul ei este schimbat după o călătorie în Orientul Mijlociu

Mama presupusului simpatizant iranian acuzat că a încercat să-l ucidă pe Salman Rushdie a declarat că fiul său s-a schimbat în rău după o călătorie de o lună în Orientul Mijlociu. Hadi Matar a ajuns un fanatic religios.

Silvana Fardos a crezut că fiul său va fi motivat după călătoria din 2018, dar că s-a întors „introvertit și morocănos” . Tânărul s-a mutat în subsol și a refuzat să vorbească cu familia sa timp de luni de zile. Agenții FBI au făcut percheziții în casa ei din Fairview, New Jersey, vineri după-amiază, iar mama sa a rămas șocată de faptele fiului său. Acesta l-a înjunghiat pe scriitorul Salman Rushdie.

Femeia a declarat că agenții FBI au confiscat o serie de obiecte din apartamentul din subsolul fiului ei – inclusiv un computer, un PlayStation, cărți, cuțite și o unealtă pentru ascuțirea lamei.

Ce spune mama lui Hadi Matar

„Am primit un telefon de la fiica mea. Eram la serviciu și mi-a spus că FBI-ul este aici – am fost șocată”, a declarat Silvana, în vârstă de 46 de ani.

Viața lui Rushdie a fost amenințată încă din 1989, când regretatul Ayatollah Khomeini – liderul revoluției islamice din Iran – a condamnat celebra sa carte, „Versetele satanice”. Silvana nu știe dacă fiul său a citit opera, dar a fost criticată că nu i-a oferit o educație musulmană strictă.

„Pur și simplu nu pot să cred că a fost capabil să facă așa ceva. Era foarte liniștit, toată lumea îl iubea. Așa cum am spus FBI-ului, nu mă voi mai obosi să vorbesc cu el. El este responsabil pentru acțiunile sale. Ca să fiu sinceră, nu am auzit niciodată de scriitorul său. Nu am citit niciodată niciuna dintre cărțile sale, nu știam că există un astfel de scriitor. Nu știam că fiul meu i-a citit vreodată cartea”, a explicat ea.

De la ce a pornit totul

Tânărul a mers în Liban în 2018 pentru a-și vizita tatăl. După această călătorie, el a devenit introvertit temperamental, potrivit Silvanei.

„În prima oră în care a ajuns acolo m-a sunat, voia să se întoarcă. A stat aproximativ 28 de zile, dar călătoria nu a mers bine cu tatăl său, s-a simțit foarte singur. Mă așteptam să se întoarcă motivat, să termine școala, să-și ia diploma și un loc de muncă. Dar, în schimb, s-a închis în subsol. Se schimbase foarte mult, nu mi-a spus nimic mie sau surorilor sale timp de luni de zile. Nu aș putea să vă spun prea multe despre viața lui după aceea, pentru că m-a izolat din 2018. Dacă mă apropii de el, uneori mă salută, alteori mă ignoră și pleacă.

El doarme în timpul zilei și se trezește și mănâncă în timpul nopții. El locuiește în subsol. Își gătește singur mâncarea.”, a spus femeia.

Hadi a făcut o acțiune care i-a pus capac mamei sale. El l-a atacat pe scriitorul celebru chiar în văzul tuturor, potrivit dailymail.co.uk