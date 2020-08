Cristi Puiu a povestit, în premieră, în cadrul emisiunii „Întrebări esențiale”, pe evz.ro, despre obstacolele care au stat în calea realizării filmului „Malmkrog”. Schimbarea locației inițiale, episoade de fenomene inexplicabile, în timpul filmărilor, și, mai nou, o pandemie de coronavirus, sunt doar câteva dintre ele.

Am ales Malmkrog din mai multe rațiuni. Dar să zicem că motivul numărul 1 vine din faptul că în Germania nu prea înseamnă mare lucru și mie mi s-a părut că, fonetic, s-ar putea suprapune peste un soi de emoție de sfârșit de lume, așa cum spleenul lui Baudelaire se suprapune peste altfel de emoție. Să fie un cuvânt care să denumească această emoție de sfârșit de lume .

„ Malmkrog este numele german al satului în care am filmat. Conacul Apafi se află în satul Mălâncrav și numele german al satului este Malmkro g. Titlul de lucru al filmului a fost „La conac”, dar era un titlu de lucru din start. Nu am soscotit nicio secundă că acest titlu i se potrivește filmului pe care urmează să-l fac, indiferent dacă l-aș fi filmat în Muntenia sau Oltenia sau, așa cum s-a întâmplat, în Ardeal.

Ar fi fost o încercare de restituire onestă a unei lumi, în baza unor documente, memorii. Dar nu am putut, pentru că nu am găsit. Aici (în conacul lui Istrate Micescu, n.e.) nu se putea filma, nu ne-au permis . Este foarte frumos, pentru că este retras de la strada principală într-o pădurice.

Și am fost nevoit să modific toate astea, pentru că, mutându-ne în Ardeal, a trebuit să mă pliez pe constrângerile noi.

„Dacă aș fi făcut filmul într-un conac oltenesc sau moldovenesc, de exemplu, ar fi arătat altfel. Am și găsit conacul, dar n-am putut să filmăm acolo. Nu în Oltenia, l-am găsit în Argeș. Este conacul lui Istrate Micescu, de la Micești, din Argeș. Am scris scenariul cu gândul la acest conac. Nu s-a putu t. În fine…, sunt niște procese acolo, sunt niște proprietari care sunt în procese. I-a slujit lui Ceaușescu drept conac de vânătoare.

Câțiva ani mai târziu, doi ani mai târziu, premiera filmului la Berlin s-a ținut tot de ziua lui, pe 21 februarie. De ziua lui și aceeași zi în care mama lui a murit . Atunci a fost lansat filmul, în mod curios. Dar să zicem, astea sunt niște povești. Cert este că, în momentul în care presiunea de acolo de la conac a crescut… Erau fel de fel de povești și în sat legat de faptul că acest conac e bântuit sau nu e bântuit. Că au avut loc niște execuții sau nu… În fine. Dar eu nu am fost atent la poveștile astea. Sunt un om rațional.”

Și lui așa i-a apărut, adică primele mesaje pe care le-a primit au fost „La mulți ani” și apoi „Condoleanțe ”. El ne invitase pe noi la camera lui, la hotel, în resaturant, unde ne-am și dus ulterior, chit că s-a întâmplat această dramă. El s-a pregătit pentru ziua lui. Și-apoi am petrecut-o așa, cu șampania lui și cu ochii în lacrimi. Mama lui era în vârstă, avea 94 de ani, dar îți dai seama că lucrurile astea nu contează. Putea avea și 180 de ani, era mama lui și a fost dărâmat. Aia a fost o intervenție brutală în istoria lui. Și în istoria noastră, a celor care eram acolo, la filmare.

Și s-au întâmplat lucruri din astea… Nu știu, sunt lucruri fără înțeles. Lucruri destul de ciudate. Spre exemplu, Jean Paul Bernard, prieten și care a făcut sunetul filmului, când l-am sunat și i-am zis „Băi, uite, vreau să facem așa. mergem în Transilvania”. ”Bineînțeles, vin”, mi-a zis „dar am această mică problemă. Maică-mea e în spital și aș vrea să nu moară până nu mă întorc”. Și maică-sa a murit când el era acolo.

„Locul în care am filmat era bântuit. Eu mă simțeam rău și oamenii din echipă (la fel, n.e.). Era așa caun fel de curent substeran, care ne făcea să plecăm de acolo, de la filmare, în fiecare zi cu timpanele umflate. Răul era fizic: tensiune și presiune în timpane, foarte serioasă. Ca atunci când zbori, te duci foarte sus, la altitudine mare. În fine, dar o stare de rău teribilă.

„Dar, da, s-a întâmplat ceva, tensiunile s-au acumulat și am zis „hai să chemăm un preot”. Au venit doi, au ținut o slujbă. Jean Paul se întorsese de la înmormântarea maică-sii, a plâns acolo și mi-a mărturisit ulterior, „Ce noroc aveți voi, că la noi nu se mai țin slujbe așa”.

A plâns pe toată durata slujbei. A durat slujba o oră și. A plâns lumea. Eu nu plângeam. Eu eram cumva, ca prostul, jenat de faptul că cântau oarecum fals preoții, în acord cu exigențele mele muzicale. S-a plâns, ear cinci, șase după amiaza. Ne-am întors la hotel.

A doua zi am venit ca să continuăm filmarea. Echipa de la Electrica a branțat toate proiectoarele, toată lumea s-a pregătit, „Atenție, pe locuri, fiți gata, start”. Auzind chestia asta, ei și-au însușit terminologia asta anglo-saxonă și auzi de regulă „Ready to shoot”. Și eu, regizorul, m-am așezat în fața video assist-ului, „Ready to shoot” și la două minute distanță s-a auzit „Boom!” și au pocnit toate proiectoarele, din video assist ieșea fum, urlete, „Scoateți totul din priză”, agitație, tensiune. Era chiar a doua zi după ce veniseră preoții.

Și-a venit și administratorul și a zis „Vezi, le-ați supărat”, „Le-am supărat, pe cine?”, „Ei, știți dumneavoastră”, zice. Ce-o fi acolo, c-o fi, că- n-o fi. Că eu acum fac reclamă acestui loc sau nu, aici e o lungă discuție. Că există duhuri, fantome sau că, pur și simplu, fenomenele astea au o explicație la origine…”