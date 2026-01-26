Maia Sandu, la Varșovia: Extinderea UE este o investiție în securitatea Europei. Republica Moldova este pe deplin angajată pe acest drum

Republica Moldova este pe deplin angajată pe calea integrării europene și își asumă acest parcurs ca pe o contribuție directă la securitatea, stabilitatea și valorile comune ale Europei. Mesajul a fost transmis luni, 26 ianuarie, de președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă comune susținute la Varșovia, alături de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, în contextul vizitei oficiale efectuate în Republica Polonă.

„Polonia are o voce puternică și credibilă în Europa, mai ales atunci când vorbim despre extinderea Uniunii Europene. Extinderea UE este o investiție în securitatea Europei, în extinderea spațiului de pace, stabilitate și valori comune. Moldova este pe deplin angajată pe acest drum. Facem eforturile necesare pentru că credem în proiectul european și pentru că dorim să contribuim la el”, a declarat șefa statului.

Maia Sandu a subliniat că Republica Moldova a fost supusă, în ultimii ani, unei ingerințe rusești sistematice și fără precedent, însă a reușit să reziste datorită investițiilor în consolidarea rezilienței interne și sprijinului oferit de parteneri de încredere.

Declarațiile au fost făcute în contextul vizitei oficiale în Polonia, stat pe care președinta l-a apreciat pentru rolul său activ în întărirea apărării europene, contracararea amenințărilor moderne și susținerea constantă și credibilă a Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene.

Adresându-se omologului său polonez, Karol Nawrocki, Maia Sandu a evidențiat faptul că parteneriatul moldo-polonez se bazează pe încredere și solidaritate, Polonia fiind alături de Republica Moldova nu doar ca prieten, ci și ca partener strategic.

„Când Rusia a invadat Ucraina, Republica Moldova era extrem de expusă: dependentă în proporție de 100% de gazul rusesc, vulnerabilă în sectorul energiei electrice și, într-o anumită măsură, legată economic de Rusia. Cu sprijinul partenerilor, inclusiv al Poloniei, am acționat rapid. Astăzi, Moldova nu mai cumpără deloc gaz rusesc și nu mai consumă energie electrică produsă din gaz rusesc. Comerțul nostru cu Rusia este acum sub 4%. Consolidând securitatea energetică, ne-am apărat și suveranitatea”, a punctat președinta.

Potrivit estimărilor autorităților de la Chișinău, Federația Rusă ar fi cheltuit aproape 2% din Produsul Intern Brut al Republicii Moldova pentru a influența alegerile parlamentare din septembrie 2025.

Manipulările coordonate, atacurile cibernetice, finanțările ilicite ale partidelor politice, actele de sabotaj și alte forme de presiune au avut, însă, un efect invers, contribuind la consolidarea instituțiilor statului și la accelerarea proceselor de aliniere la standardele Uniunii Europene, fapt confirmat și în raportul anual de extindere al Comisiei Europene.

Maia Sandu a reiterat că Polonia rămâne unul dintre cei mai consecvenți și credibili susținători ai Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene.

„Vedem acest sprijin nu doar ca pe un gest de prietenie, ci ca pe o temelie solidă pe care dorim să construim mai mult împreună”, a declarat șefa statului.

Totodată, aceasta a anunțat că cele două părți lucrează la aprofundarea acordului bilateral de cooperare în domeniul apărării, astfel încât documentul să reflecte realitățile actuale de securitate și să consolideze colaborarea instituțională.

În contextul „războiului care face ravagii în inima Europei de prea mult timp”, Maia Sandu a subliniat unitatea fermă dintre Republica Moldova și Polonia în sprijinul Ucrainei.

„Apreciem profund sprijinul Poloniei pentru Ucraina, politic, militar și moral. Prețuim solidaritatea societății poloneze, care s-a manifestat inclusiv prin furnizarea de generatoare în condiții de iarnă geroasă. Ajutând Ucraina să reziste agresiunii, Polonia contribuie și la protejarea Republicii Moldova și la apărarea viitorului Europei”, a afirmat președinta.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că Republica Moldova reprezintă un exemplu relevant de stat care reușește să se desprindă din sfera de influență a Federației Ruse, subliniind că Chișinăul poate conta în continuare pe sprijinul ferm al Varșoviei în acest proces. Potrivit liderului polonez, în pofida prognozelor pesimiste și a presiunilor externe, Republica Moldova a demonstrat că își poate apăra democrația și că este capabilă să câștige alegeri libere.

Karol Nawrocki a evidențiat că Polonia susține constant Republica Moldova într-o gamă largă de domenii, de la educație și păstrarea memoriei istorice, până la securitate și apărare. În acest context, el a precizat că cooperarea bilaterală va continua și se va aprofunda, inclusiv în sfera militară și a securității, în funcție de provocările actuale din regiune.

Totodată, președintele Poloniei a reiterat sprijinul clar și consecvent al Varșoviei pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru eforturile acesteia de a se desprinde definitiv de influența rusă. În același timp, Nawrocki a menționat că au fost discutate perspectivele extinderii cooperării economice și ale atragerii de investiții poloneze în Republica Moldova, ca parte a consolidării relațiilor bilaterale.

Maia Sandu efectuează, în perioada 25–26 ianuarie, o vizită oficială în Republica Polonă, la invitația președintelui Karol Nawrocki. Din delegația oficială fac parte ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și ministrul Culturii, Cristian Jardan.

După vizita de la Varșovia, președinta Republicii Moldova se va deplasa la Strasbourg, unde marți, 27 ianuarie, va susține un discurs în cadrul ședinței plenare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE).