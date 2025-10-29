Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris. Propaganda rusă a folosit preoți-influenceri și bani murdari pentru a submina democrația din Republica Moldova

Republica Moldova s-a confruntat, la ultimele trei scrutine, cu o propagandă acerbă venită dinspre Kremlin, alimentată de bani ilegali și cu implicarea inclusiv a unor preoți transformați în influenceri în biserici și pe rețelele sociale. Afirmația a fost făcută de președinta Maia Sandu la tribuna Forumului Păcii de la Paris, desfășurat miercuri, 29 octombrie.

Lidera de la Chșinău a menționat că Republica Moldova și-a apărat democrația” și a rezistat acestor atacuri hibride datorită reglementărilor în domeniul audiovizualului și investigațiilor realizate de mass-media independente,

Enumerând acțiunile întreprinse de Republica Moldova pentru protejarea votului onest al cetățenilor, șefa statului a avertizat liderii europeni că amenințările hibride „nu se opresc la frontiera Spațiului Schengen” și a pledat pentru o politică de extindere a Uniunii Europene care să includă „democrațiile aflate în prima linie a atacurilor”.

„Europa trebuie să crească, extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate. Prin integrarea democrațiilor aflate în prima linie, Europa va deveni mai mare, mai puternică și mai rezilientă, capabilă să-și apere democrațiile, cetățenii și modul de viață. Pentru a apăra democrația, Europa trebuie să acționeze ca un întreg – mare, puternic și unit, pentru a rezista puterilor ostile care caută să ne dividă”, a declarat Maia Sandu.

Potrivit președintei, după invazia pe scară largă a Ucrainei, manipularea adevărului a atins „un nivel înspăimântător”.

„Pentru că Republica Moldova a refuzat să fie de partea agresorului, Kremlinul a lansat o campanie furibundă pentru a submina încrederea în statul nostru, a discredita conducerea, a diviza cetățenii și pentru a-i speria, răspândind ideea că, dacă Moldova va fi alături de Ucraina și de Europa, va sfârși prin a avea soarta Ucrainei”, a spus șefa statului.

Ea a adăugat că la alegerile parlamentare din septembrie 2025, Rusia a folosit masiv dezinformarea, exploatând diferențele de limbă, etnie și istorie „pentru a submina încrederea în votul liber și pentru a încerca să pună mâna pe putere în Moldova”.

„Propaganda nu vine de una singură. Este alimentată de bani ilegali și, în cazul R. Moldova, a implicat chiar și preoți transformați în influenceri care răspândesc narative pro-Kremlin în biserici și pe TikTok. Războiul hibrid, pe care regimurile autoritare îl folosesc pentru a submina democrațiile, combină manipularea online cu acțiuni din lumea reală”, a subliniat Maia Sandu.

Președinta a subliniat rolul esențial al mass-mediei independente în descoperirea planurilor subversive și în contracararea dezinformării.

„Anul trecut, organizația Reporteri fără Frontiere a clasat Moldova pe locul 31 în lume la libertatea presei, un salt de peste cincizeci de poziții față de acum cinci ani, când am început această transformare. Acest progres ține nu doar de libertate, ci și de securitatea națională. Când influența malignă a Rusiei s-a intensificat, presa noastră independentă a devenit prima linie de apărare”, a spus Sandu.

Ea a menționat că jurnaliștii de investigație au descoperit ferme de troli, rețele de dezinformare finanțate prin criptomonede, scheme de cumpărare de voturi și tentative ale interpușilor Rusiei de a cumpăra influență „cu bani murdari și minciuni”.

Președinta a recunoscut că, spre deosebire de televiziune, sfera digitală rămâne în mare parte nereglementată și vulnerabilă.

„Platformele de socializare, odinioară promisiunea libertății și transparenței, au devenit vaste spații ale manipulării. În timpul alegerilor parlamentare din 2025, rețelele controlate de Rusia au folosit Telegram, TikTok, Facebook și Instagram pentru a asalta utilizatorii moldoveni cu știri fabricate, deepfake-uri și propagandă coordonată. Un partid politic, aproape inexistent la firul ierbii, a fost propulsat brusc în Parlament printr-o campanie purtată aproape exclusiv pe TikTok”, a relatat șefa statului.

Ea a avertizat că „ceea ce s-a întâmplat în Moldova se poate întâmpla oriunde în Europa” și a cerut măsuri comune pentru protejarea integrității spațiului informațional.

„Trebuie să urmărim banii. Nicio platformă nu ar trebui să accepte plăți politice sau publicitare de la persoane sau entități sancționate. Dacă banii sunt murdari, nu pot fi tratați ca o tranzacție obișnuită. Republica Moldova este profund recunoscătoare pentru rolul de lider asumat de Franța și pentru sprijinul constant în eforturile noastre de a rezista atacurilor hibride rusești și de a avansa pe calea aderării la UE. Împreună apărăm nu doar țările noastre, ci însăși ideea unei Europe libere și unite”, a conchis Maia Sandu.

Președinta Maia Sandu a participat pentru a doua oară la Forumul Păcii de la Paris, ajuns la cea de-a opta ediție, fiind invitată de președintele Franței, Emmanuel Macron.

Evenimentul, lansat în 2018, reunește anual lideri de state, experți și organizații internaționale pentru a discuta soluții la marile provocări globale – de la pace și securitate, la dezvoltare durabilă și guvernare democratică.