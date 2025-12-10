Mai multe ONG-uri și zeci de jurnaliști critică „opacitatea şi agresivitatea” Guvernului Bolojan

Jurnaliștii și organizații de presă îi transmit premierului Ilie Bolojan că, deși a anunțat „un Guvern al transparenței”, atitudinea „nu este doar de opacitate, ci chiar şi de agresivitate în relaţia cu presa”. „Agenda prim-ministrului este anunțată în mod constant tardiv, de multe ori după ce evenimentele de pe agendă au avut loc”, se arată în scrisoare deschisă, inițiată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și ActiveWatch, documentul fiind susținut și de Reporteri fără Frontiere (Reporters without Borders).

Organizațiile susțin că demersul este legat de incidentul din 26 noiembrie 2025, când, pe holurile Parlamentului, mai mulți jurnaliști ar fi fost împiedicați să îi adreseze întrebări premierului. „Mai mulți jurnaliști au fost restricționați și chiar împinși de un ofițer de presă din subordinea departamentului de comunicare al Guvernului”, acesta având „un comportament de bodyguard de VIP”, se arată în scrisoare.

După incident, Biroul de Presă al Guvernului a anunțat că a început o anchetă disciplinară, iar în același comunicat a transmis: „reamintim jurnaliștilor, cu tot respectul pentru meseria pe care aceștia o practică, că premierul Ilie Bolojan face declarații doar în cadru organizat”.

Organizațiile subliniază că jurnaliștii nu își pot desfășura activitatea exclusiv în funcție de evenimentele organizate de Guvern. „Publicul are nevoie de informare continuă, pe subiectele fierbinți, la zi”, iar acest lucru presupune și declarații ale autorităților imediat după evenimente de interes public.

„În acest context, mai reamintim că de la începutul mandatului dumneavoastră ca prim-ministru la Palatul Victoria s-a interzis accesul fotografilor și cameramanilor de presă la ședințele de Guvern”, se mai arată în documentul citat.

De asemenea, agenția Inquam Photos este citată cu poziția potrivit căreia: „activitatea fotojurnaliștilor nu poate fi înlocuită de ilustrația foto subiectivă furnizată de fotografii aflați pe statul de plată al guvernului (...), limitarea accesului presei fiind o trăsătură definitorie în regimurile iliberale.”

Jurnaliștii acreditați la Guvern reclamă și faptul că agenda premierului este anunțată tardiv, „de multe ori după ce evenimentele de pe agendă au avut loc”.

„Aceștia mai semnalează și că unele dintre întâlnirile prim-ministrului nu sunt anunțate public. Reamintim că pentru a face publice aceste întâlniri, Guvernul are la dispoziție și noua platformă RUTI, lansată recent public. Tehnic, nu există obligația legală de a folosi RUTI, dar doar pentru că Guvernul a omis convenabil să o declare „operațională”. Nimic nu vă împiedică, domnule prim-ministru, să fiți printre primii care o folosesc, luând exemplul altor miniștri și secretari de stat”, se mai arată în scrisoare.

În scrisoare se precizează că gestul ofițerului de presă, de a împinge jurnaliștii, „rămâne grav”, iar astfel de acțiuni accentuează un climat periculos pentru democrație.

„Accesul la informații și libertatea media sunt drepturi fundamentale, iar ziariștii le exercită în virtutea dreptului publicului de a fi informat. Vă solicităm să garantați acest drepturi nu doar la nivel declarativ, ci și faptic”, se mai arată în scrisoare.