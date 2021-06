British Airways își va relua deplasările în străinătate până la data de 19 iulie, conform reprezentantului Ryanair. Michael O’Leary, directorul companiei aeriene Ryanair, este de părere că guvernul britanic urmează să relaxeze o serie de măsuri impuse pe fondul pandemiei de coronavirus, pentru călătoriile pe teritoriul Europei.

Michael O’Leary a declarat presei internaționale că „nu credem că vor putea extinde restricțiile pentru după data de 19 sau 21 iulie, din nouă motive”.

Autoritățile vor fi constrânse să ridice restricțiile

În primul rând, vorbim despre vacanțele școlare – acestea vor începe și cred că oamenii vor călători în Portugalia sau Spania și vor ignora restricțiile.

În al doilea rând, Michael O’Leary spune că autoritățile vor renunța din cauză că simt că nu mai pot controla situația în cauză. „Măcar pentru perioade scurte de timp, pentru turiștii vaccinați, cred că restricțiile se vor ridica”, a spus directorul Ryanair.

„Din cauza problemelor generate sub administrația lui Boris Johnson, știm că dacă restricțiile vor depăși a treia săptămână a lunii iulie, premierul va avea de-a face cu cetățeni foarte nemulțumiți. Și lui nu-i place să-și supere oamenii”, a mai spus Michael O’Leary.

Directorul Ryanair acuză prelungirea restricțiilor

El a mai discutat, miercuri, într-o conferință cu unul dintre guvernanți despre ridicarea restricțiilor pentru cetățenii Marii Britanii care sunt vaccinați cu ambele doze de vaccin, care vor să călătorească în Europa.

„Cetățenii Marii Britanii, aproape 80% dintre ei, care vor fi deja imunizați până la finalul lunii iunie, au de-a face cu restricții impuse pe fondul pandemiei de coronavirus, de a circula în Uniunea Europeană. Chiar dacă majoritatea cetățenilor UE vor fi, la rândul lor, imunizați până la finalul lunii iunie.

De ce să nu circule persoanele vaccinate măcar din Marea Britanie în Europa? Nu am răspuns.

În Europa, cazurile de infectare cu coronavirus sunt puține, nivelul populației europene vaccinate este mare. Aproape că nu există niciun risc de a te infecta sau de a transmite coronavirus. Și totuși, guvernul vine și anunță încă o lună de restricții”, s-a exprimat directorul Ryanair.

Zona „verde” nu există. Ce acuzații aduce directorul Ryanair

Potrivit declarațiilor lui Michael O’Leary, zona verde este „inexistentă”.

He said: “Nu avem nicio încredere în hărțile zonelor de infectare. Dacă ar exista, într-adevăr, o monitorizare corectă, atunci Malta s-ar afla în zona verde. În Malta, sunt mult mai mulți oameni vaccinați înpotriva coronavirusului, iar cazurile de infectare aproape au dispărut. Și totuși, Malta nu se află în zona verde.

Portugalia, care s-a aflat în zona verde pentru trei săptămâni, nu a înregistrat nicio creștere a cazurilor de coronavirus și cumva, dintr-un motiv inexplicabil, a fost scoasă de pe lista verde.

Cipru are aproape zero cazuri de infectare și nu mai este mult până își vaccinează întreaga populație. Din nou, nu se știe cum, dar nu se află în zona verde”, a explicat Michael O’Leary, directorul Ryanair.

The airline is now launching a legal case with a number of other partners including Manchester Airport, to try to force the government to make their methods for adding countries to the green list more transparent.

Compania aeriană Ryanair împreună cu mai mulți parteneri, inclusiv Aeroportul Manchester, au acționat în instanță și încearcă să forțeze guvernul să transparentizeze procedurile prin care un stat este inclus în zona verde.

“Dacă ajungem la un procent de 80% populație vaccinată, li se va permite oamenilor să călătorească? Practic, care este numărul concret în funcție de care se iau astfel de măsuri?”, a conchis el, conform thesun.co.uk.