„Mafia este un cancer, dar nu este invincibilă”. 31 de ani de la masacrul în care a fost asasinat judecătorul Giovanni Falcone

„La 23 mai, în urmă cu 31 de ani – amintește șeful Statului – terorismul mafiot a lansat un nou atac feroce și sângeros împotriva statului democratic. Împreună cu Giovanni Falcone și-au pierdut viața și soția sa Francesca Morvillo, un magistrat valoros, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, care îl protejau cu devotament. Masacrul de la Capaci a fost continuat, câteva săptămâni mai târziu, cu un alt atac devastator, în Via D’Amelio din Palermo, în care a murit magistratul Paolo Borsellino, alături de Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina. Primele mele gânduri în ziua comemorării se îndreaptă către acești slujitori ai legalității în Italia, chinului familiilor lor, durerii celor care au pierdut apoi un prieten, un profesor, un punct de referință.

Acele evenimente sunt înscrise pentru totdeauna în istoria Republicii Italiene, alături de un sentiment de apropiere și recunoștință față de cei care au luptat împotriva mafiei, provocându-i înfrângeri irevocabile, demonstrând că este posibil să ne eliberăm de șantaj, promovând o reacție civilă, care a permis comunității să-și recapete încrederea. Criminalii mafioți credeau că vor doborî instituțiile, făcând ca oamenii să fie supuși unei puteri infame. Republica a știut să reacționeze cu rigoare și dreptate”, scrie rainews.it.

„Mafia i-a ucis, dar a apărut o mobilizare a conștiințelor, care a activat un puternic simț civic. În instituții, în școli, în societatea civilă, lupta împotriva mafiei și a criminalității a devenit o condiție a civilizației, o parte indispensabilă a unei etici împărtășite”, a concluzionat președintele Mattarella.

„Sunt niște date care rămân gravate pentru semnificația profundă pe care o au. Am putea menționa multe, prea multe. Personal, în aceste zile trăiesc senzații ce nu se pot compara cu nimic altceva. Cu atât mai mult, nu-mi pot imagina ce simt familiile eroilor care și-au dat viața pentru acest pământ, pentru această patrie”, a afirmat premierul Giorgia Meloni, într-un mesaj către Fundația Falcone. „Este corect și este de datoria tuturor italienilor să se unească în această zi pentru a exprima cea mai profundă recunoştinţă tuturor victimelor criminalității organizate. În urmă cu 31 de ani, eram un copil de 15 ani șocat de brutalitatea acelui sezon al masacrelor mafiote. Am ales să mă implic în politică, pentru că am văzut-o ca fiind cel mai util instrument de a face ceva, să nu stau cu mâinile în sân. Astăzi, pot spune că mă bucur că am făcut-o”, a concluzionat Meloni.

Masacrul de la Capaci

Ministrul de Interne Matteo Piantedosi a mers, marți dimineață, la monumentul comemorativ de pe A29 și a depus o coroană de flori în memoria victimelor: judecătorul Giovanni Falcone și soția sa, Francesca Morvillo, și agenții de escortă Antonio Montinaro, Rocco Dicillo și Vito Schifani. La ceremonie au fost prezenți, printre alții, șeful Poliției Vittorio Pisani și prefectul din Palermo Maria Teresa Cucinotta.

În grădina Palatului Jung, unde Piantedosi a mers pentru deschiderea simbolică a șantierului unde va fi construit Muzeul Prezentului și Memorialul Luptei împotriva Mafiei „Giovanni Falcone și Paolo Borsellino” a subliniat că „arestarea lui Matteo Messina Denaro a însemnat încheierea unei pagini din istoria noastră, cea a masacrelor. Acum a început o altă poveste. Bătălia continuă, mafia a evoluat, și-a schimbat modul de a acționa. Importanța rolului statului și al instituțiilor sale este, de asemenea, să se adapteze la această schimbare a mafiei și să nu se retragă. După cum spunea Falcone, mafia este un fenomen uman și, ca atare, este destinată să ajungă la un bun sfârșit”.

La arestarea liderului mafiot Matteo Messina Denaro face referire și Maria Falcone, sora magistratului ucis în masacrul de la Capaci, tot cu ocazia inaugurării muzeului: „Cred că un ciclu s-a încheiat odată cu arestarea lui Messina Denaro. A ajuns, în sfârșit, la închisoarea de maximă siguranță (bis 41) ultimul dintre bărbații însetați de sânge din Cosa Nostra, cei care au fost responsabili pentru masacrele din 1992 și 1993. După cum spune Tina Montinaro, cred că justiția trebuie să continue să meargă mai departe și să afle dacă era ceva în spatele mafiei. Cea de azi este doar punerea unei prime pietre la ceea ce va fi, sper la sfârșitul lunii octombrie, Muzeul Memorial”. La Palatul Jung au sosit și președintele Regiunii Sicilia, Renato Schifani, și președintele ARS, Gaetano Galvagno. Alături de ei și primarul din Palermo, Roberto Lagalla.

„De 31 de ani, aceasta este o zi de întemeiere a istoriei noastre, o amintire a celui mai grav atac al clanurilor asupra instituțiilor democratice, dar în același timp un simbol al revanșei Italiei. Republica Italiană s-a ridicat, mai puternic, din abisul de la Capaci, care a luat viețile lui Giovanni Falcone, soției sale Francesca Morvillo, agenților din escortă Vito Schifani, Rocco Dicillo și Antonio Montinaro. Acel crater, în care păreau să fi căzut și speranțele noastre, a imprimat în schimb punctul de cotitură decisiv în lupta împotriva mafiei”, a afirmat ministrul Justiției, Carlo Nordio, în mesajul transmis pentru comemorările de la Palermo.

„Un drum lung și dureros, căruia Fundația Falcone a ales acum să îi dedice un muzeu. A avea un spațiu fizic pentru a urmări lupta împotriva mafiei, înseamnă a avea un vehicul prețios pentru transmiterea greutăților, sacrificiilor, intuițiilor, durerilor atâtor oameni și înseamnă reînnoirea conștientizării celorlalte provocări care rămân de înfruntat”.

„Valoarea de nezdruncinat a comemorării ne invită, astăzi, la împlinirea a 31 de ani de la masacrul de la Capaci, la responsabilitatea pe care statul este chemat să și-o asume față de tinerele generații, care așteaptă de la instituții o conduită capabilă să fie mărturie unui angajament colegial de a proteja drepturile și libertățile individuale, a demnității persoanei, a refuzului șantajului mafiot”, a spus primarul din Palermo, Roberto Lagalla, cu ocazia comemorării celor 31 de ani de la masacrul de la Capaci. (Rador)