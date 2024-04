Soluții pentru românii blocați în Dubai. Anunțul Ministerului Afacerilor Externe

MAE a anunțat că o parte dintre românii blocați de inundații pe aeroportul din Dubai au revenit în țară. Pentru un al doilea grup se caută soluții de cazare și transport.

Oficialii Ministerului de Externe au transmis că situația turiștilor români este monitorizată prin intermediul Consulatului General al României la Dubai.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că reprezentanții Consulatului General al României la Dubai sunt în legătură permanentă cu cetățenii români din zonă. Este vorba despre cei care au semnalat dificultăți la reprogramarea zborurilor de pe aeroportul din Dubai.

Potrivit MAE, unul dintre cele două grupuri de cetățeni români a revenit în țară. Aceștia au călătorit cu o cursă care a operat din Abu Dhabi. De altfel, compania aeriană a asigurat deplasarea cetățenilor români din Dubai la Abu Dhabi, unde au fost preluați.

Un al doilea grup de cetățeni români au primit ajutor din partea agenției de turism care i-a ajutat să găsească cazare. Aceștia vor fi ajutați să găsească o soluție pentru a reveni în țară, după reluarea curselor aeriene.

Un al treilea grup de cetățeni români a solicitat sprijin consular Consulatului General al României la Dubai. Diplomații MAE i-au sprijinit în vederea cazării până la revenirea acestora în țară.

quick update:

34 hours and 2 cancelled flights later im still in fkn Dubai airport lol

had to jump in this moshpit for 9 hours to get a new flight, with a bunch of smelly cunts who haven’t showered in 3 days (myself included)

feet are battered, not a blink of sleep but the… https://t.co/o5QvgCMxq8 pic.twitter.com/Ywj14cEjJ7

— Riley White (@thewhiteoxeth) April 18, 2024