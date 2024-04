Aeroportul din Dubai, închis după o furtună care a făcut ravagii

Aeroportul din Dubai a fost închis marți seară, timp de 45 de minute, după ce o furtună puternică a inundat pistele. Întregul oraș a avut de suferit.

Reprezentanții celui mai mare aeroport din lume au anunțat că marți seară au fost suspendate toate operațiunile timp de 30 de minute, informează DailyMail.

Aeroportul din Dubai a fost inundat, iar traficul aerian a fost suspendat timp de aproximativ jumătate de oră. Pista era acoperită de apă.

În total, au fost anulate 21 de zboruri care urmau să decoleze de pe Aeroportul Internațional Dubai și 24 care urmau să aterizeze pe acesta, începând cu ora locală 12:02. De asemenea, alte trei zboruri au fost redirecționate către aeroporturi din apropiere, conform declarațiilor unui purtător de cuvânt al DXB pentru Gulf News.

Inundațiile au afectat numeroase zone din Dubai și Abu Dhabi, capitala Emiratelor. Mașini de lux au rămas blocate în trafic, iar rezidenții și turiștii au fost nevoiți să părăsească centrele comerciale și să caute zone mai înalte. Marți seara, Emiratele Arabe Unite au fost afectate de ploi abundente, o raritate pentru regiunea aridă, care sunt prognozate să continue până miercuri. Din cauza acestor ploi puternice, autostrăzile principale și străzile joase au fost inundate. Autoritățile țării au sfătuit locuitorii să rămână în casele lor și să se deplaseze doar dacă este absolut necesar. Atât instituțiile guvernamentale, cât și multe afaceri din sectorul privat, au adoptat munca de la distanță. Cursurile din școli și universități se vor desfășura online atâta timp cât condițiile meteorologice nefavorabile persistă.

