Celulă de criză la MAE. Ciolacu trebuia să plece în Orient

Celulă de criză la Ministerul Afacerilor Externe, în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Oficialii din cadrul MAE și cei din Ministerul Apărării monitorizează situația din zonă după atacul Iranului.

Oficialii din cadrul Ministerului Afacerilor Externe s-au reunit pentru a monitoriza situația din Orientul Mijlociu. Reuniunea vine în contextul vizitei pe care premierul Marcel Ciolacu o va începe marți, 16 aprilie în țările arabe.

Oficialii din cadrul Ministerului de Externe monitorizează situația din Orientul Mijlociu după atacul Iranului asupra Israelului. Reuniunea vine în contextul pregătirii vizitei pe care Marcel Ciolacu urmează să o întreprindă în țările arabe. Acest turneu este programat să înceapă mâine, 16 aprilie.

Ministerul Român al Afacerilor Externe nu a primit solicitări de sprijin consular sau de evacuare din partea cetățenilor din Israel. Situația din Orientul Mijlociu este monitorizată cu atenție, însă nu se pune problema unor evacuări atât timp cât spațiul aerian al Israelului a fost menținut deschis.

Sursa foto: Inquam Photos

Celula de criză a fost constituită încă din cursul zilei de sâmbătă, din momentul lansării atacului dinIran. În contextul evoluțiilor de securitate din regiune, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a recomandat românilor să evite călătoriile în Israel, Palestina, Republica Libaneză și Republica Islamică Iran.

De asemenea, MAE recomandă cetățenilor români care se află pe teritoriile acestor state să manifeste precauție. Ei trebuie să se informeze din surse oficiale cu privire la evoluțiile de securitate și să respecte cu strictețe eventualele recomandări/instrucțiuni ale autorităților locale.

Celula de criză de la Ministerul Afacerilor Externe a fost convocată și în contextul turneului oriental al premierului. Marcel Ciolacu are programată, începând de marți, o vizită oficială în Qatar şi Emiratele Arabe Unite. Celula de criză monitorizează situația din zona de conflict pentru ca vizita premierului să se desfășoare în condiții de securitate.

MAE și Ministerul Apărării l-au informat pe premier cu privire la evoluțiile din regiune și au monitorizat situația din Orient.

Oficialii români, în frunte cu președintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu și președintele Senatului Nicolae Ciucă au condamnat atacul Iranului asupra Israelului. Aceștia au făcut apel la evitarea unei extinderi a războiului la nivel regional.

This is the number of missiles the Iron Dome in Israel's capital Tel Aviv had to deal weath after being launched in Iran #WorldWar3 #WWIIIpic.twitter.com/rBU2cexr7W

— 99 attempts (@Itismourinho) April 15, 2024