Macron, Scholz și Draghi vor să meargă la Kiev. Când ar putea avea loc vizita

Astfel, și-au anunțat intenția de a merge în vizită la Kiev cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, premierul Italiei, Mario Draghi și președintele Franței, Emmanuel Macron, potrivit presei italiene și germane.

Potrivit ziarului italian La Stampa, vizita celor trei șefi de stat sau guvern este programată pentru ziua de joi, 16 iunie. Publicația notează că liderii Germaniei, Italiei și Franței vor vizita Ucraina în ajunul summitului G7.

De asemenea, publicația germană Bild a relatat despre vizita planificată în capitala Ucrainei, citând surse franceze și ucrainene.

Deocamdată, însă, nuexistă o confirmare oficială a vizitei la Kiev a celor trei.

Ideea acestei călătorii în Ucraina vine pe fondul situației foarte grave din sud-estul țării, unde trupele Federației Ruse atacă în permanență, cu rachete, tiruri de artilerie și, când orașele sunt complet distruse, cu blindate și trupe terestre, în încercarea de a captura întregul teritoriu al așa-ziselor republici Donețk și Lugansk, din zona separatistă Donbas.

Ucraina are nevoie disperată de arme

În acest context, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a reluat apelurile la comunitatea internațională să sprijine cu arme moderne Ucraina, pentru a putea face față atacurilor lui Vladimir Putin. Situația este disperată, întrucât potrivit unor evaluări britanice, armata ucraineană este depășită numeric de cea rusă la artilerie într-un raport de 20:1, iar în ceea ce privește munițiile chiar de 40 la 1.

Iar Germania și Franța, mai ales, dar și alte țări europene au încă foarte multe ezitări în a trimite arme și muniție Ucrainei. Iar alte state, precum Grecia sau Spania, nu pot ajuta Kievul cu armament din cauză că au nevoie de aprobarea Berlinului, țara în care au fost produse armele în cauză.

„Astăzi este ziua 109 [n.a. 12 iunie 2022] a unui război în toată regula, dar nu este ziua 109 când le spunem partenerilor noştri un lucru simplu: Ucraina are nevoie de sisteme moderne de apărare antirachetă. Furnizarea de astfel de sisteme a fost posibilă în acest an, anul trecut şi chiar mai devreme. Le-am primit? Nu. Avem nevoie de ele? Da. Au existat deja 2606 răspunsuri afirmative la această întrebare sub forma diverselor rachete ruseşti de croazieră care au lovit oraşele ucrainene – oraşele noastre, satele noastre – începând din 24 februarie. Acestea sunt vieţi care ar fi putut fi salvate, sunt tragedii care ar fi putut fi evitate dacă Ucraina ar fi fost ascultată”, a fost apelul lui Zelenski