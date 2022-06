Emmanuel Macron, ironizat la televiziunea publică rusă: „A luat medicamente sperând că Putin o să-i răspundă”

De la începutul războiului în Ucraina, ironiile şi atacurile faţă de Occident sunt cu duiumul la televiziunea publică rusă. Ultima secvenţă remarcată şi surprinsă de jurnalista specializată în analiza media ruse Julia Davis îl priveşte de această dată pe Emmanuel Macron.

În platoul canalului public Rossia 1 doi moderatori şi-au bătut joc în acest weekend de preşedintele francez şi de multiplele lui apeluri telefonice date lui Vladimir Putin în legătură cu războiul din Ucraina.

„Am citit de curând că preşedintele Republicii franceze, Emmanuel Macron, număra câte ore petrecea vorbind cu Vladimir Putin la telefon”, începe Henry Sardaryan, analist politic, după care ironizează: „Înaintea fiecărui apel publică fotografii în care suferă aşa de mult că mă îngrijorez pentru el”. „În fiecare fotografie îşi ia capul în mâini, inima, sau ia sedative. Nu ştiu ce nu e în ordine cu el. Fiecare telefon e un test dificil pentru el. Dă tot ce are”, continuă rusul, înainte de a fi întrerupt de confratele lui, Vladimir Soloviov, potrivit La Libre Belgique.

Meanwhile on Russian state TV, they’re making fun of Macron (as usual), praising Putin (as always) and bashing all European leaders. In other words, it’s just another day in Moscow. They couldn’t care less if anyone feels humiliated. In fact, they probably see it as a bonus. pic.twitter.com/r9XmuqgHvi

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) June 6, 2022