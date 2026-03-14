Machu Picchu, așezare incașă conservată ca obiectiv turistic

Machu Picchu se află în Peru, în regiunea Cusco, pe un vârf de creastă din Anzi, deasupra văii râului Urubamba. Zona este protejată atât pentru patrimoniul arheologic, cât și pentru mediul natural: Sanctuarul Istoric Machupicchu a fost instituit ca arie naturală protejată în 1981, iar ansamblul a fost înscris pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO în 1983, ca proprietate mixtă, culturală și naturală.

Cercetările arheologice plasează construirea complexului în secolul al XV-lea, în perioada de expansiune a statului incaș. Machu Picchu este cunoscut prin planimetria sa atent organizată, terasele agricole, clădirile din piatră fin prelucrată și zonele ceremoniale, dar și prin poziționarea care valorifică relieful.

Funcțiile exacte rămân discutate în detaliu, însă este acceptat că a fost un centru de importanță ridicată, cu componente rezidențiale, rituale și de administrare locală, integrat într-un peisaj montan dificil.

Machu Picchu a intrat în atenția internațională în 1911, după expediția condusă de Hiram Bingham, moment care a deschis o perioadă lungă de cercetări, cartări și campanii de conservare. De atunci, complexul a devenit un reper global, iar presiunea turismului a determinat autoritățile să își ajusteze regulile de vizitare și mecanismele de control al fluxurilor.

Denumirea „Machu Picchu” provine din limba quechua și este tradusă prin „Vârful Bătrân”, în timp ce „Huayna Picchu”, culmea aflată în imediata apropiere a complexului, înseamnă „Vârful Tânăr”.

În același timp, Machu Picchu nu este menționat în cronicile spaniole din secolul al XVI-lea, aspect semnalat de Oxford Research Encyclopedia of Latin American History, ceea ce indică faptul că situl nu a fost consemnat în documentele oficiale ale cuceritorilor.

Sanctuarul istoric include ecosisteme montane și de pădure umedă, cu o biodiversitate remarcabilă. Datele prezentate de SERNANP menționează, printre altele, sute de specii de arbori și un număr ridicat de specii de păsări, mamifere, amfibieni și reptile, ceea ce face ca administrarea zonei să urmărească simultan protejarea vestigiilor arheologice și a mediului.

Acest caracter dublu explică de ce discuțiile despre conservare depășesc perimetrul zidurilor și includ trasee, vegetație, eroziune și reguli de comportament.

Din 2024, accesul este structurat mai strict, cu intervale orare, control al biletelor și trasee stabilite, iar vizitarea nu mai funcționează ca plimbare liberă. În 2025, capacitatea zilnică a fost diferențiată sezonier: până la 5.600 de vizitatori pe zi în perioadele aglomerate și 4.500 în restul anului, pentru zona llaqta, nucleul arheologic vizitat de public. Regulile sunt aplicate prin sistemul de bilete, cu verificări la intrare și încadrări pe trasee.

Modelul de vizitare este structurat pe circuite principale, fiecare cu variante proprii, care stabilesc clar zonele ce pot fi vizitate și ordinea în care sunt parcurse. Organizarea include trei circuite distincte, iar durata standard a unei vizite variază, în general, între aproximativ 2,5 și 4 ore, în funcție de traseul ales și de opțiunile disponibile.

Acest sistem are ca scop reducerea aglomerărilor în punctele sensibile și, în același timp, limitarea uzurii în sectoarele cele mai expuse ale complexului arheologic.