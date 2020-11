Forțele de ordine au recurs la această măsură după ce miile de participanți au refuzat să poarte măști și să respecte distanța între ei, conform reglementărilor de pandemie COVID, scrie Associated Press.

În timp ce tunurile cu apă îi împroșcau pe manifestanții adunați în fața Porții Brandenburg, polițiști din forțele speciale anti-revoltă, costumați pentru intervenție, au intrat în mulțime, săltând unii dintre protestatari.

Mainstream media, what is happening in Berlin (Germany)? pic.twitter.com/YXtYsHph71

Manifestanții au răspuns cu torțe și fumigene, în timp ce scena ciocnirii era survolată de elicopterele poliției.

German citizens know only too well what succumbing to tyranny causes. They aren't standing for it! Well done Germany. https://t.co/HPYexlNQmw

