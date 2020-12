În ultimul an, Casa de Pensii a soluţionat peste 22.000 de cereri de recalculare pentru pensionarii care fie nu au depus toate actele, fie au fost în situația de a mai lucra și după pensionare.

Peste 40.000 de români din diaspora au primit şi ei decizii de pensionare în acest an, unele dintre ele fiind mai vechi şi de 5 ani. Încă o veste bună este aceea că pensiile pentru luna sărbătorilor au început să fie plătite de miercuri, 2 decembrie.

„Noi ducem o cursă de recuperare a acestor restanţe, am preluat un volum foarte mare de dosare care au ieșit din termenul legal de soluţionare de 45 de zile, erau restanţe istorice foarte mari la pensiile naționale și internaționale, de 2-5 ani zile restanţe.

Am avut o cursă infernală şi continuăm, am ajuns aproape la zero, avem doar câteva dosare de o complexitate deosebită, până în 10 dosare la nivel naţional, am reușit să recuperăm aproape integral toate dosarele restante pe pensiile naționale”, a anunţat şeful Casei Naţionale de Pensii, Daniel Baciu, vineri, la Antena 3.

Pensionarii primesc chiar și 200-300 lei în plus

Întrebat cât ar putea să crească pensia după recalculare, şeful Casei de pensii spune că nu se poate vorbi de o medie, totul se bazează pe contribuţiile plătite, dar depinde de fiecare beneficiar în parte. „Avem recalculări la care oamenii primesc şi 200-300 de lei în plus, dar e vorba de nivelul de contribuţii pe care fiecare l-a adus la sistemul public de pensii”, a explicat Daniel Baciu.

Persoanele care s-au pensionat anticipat parțial din 2011 și până la mijlocul anului 2016 pot cere recalcularea pensiilor începând din 26 noiembrie, potrivit unui act normativ apărut în Monitorul Oficial.

Recalculările pensiilor se fac doar la cerere, iar dacă vor fi mărite, acestea vor fi acordate pentru viitor, nefiind vorba de nicio plată retroactivă. Este vorba despre legea nr. 216/2017, care vine in completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Statul român încearcă să se revanșeze față de persoanele care se pensionaseră înainte de iulie 2016 și care avuseseră parte de condiții nefavorabile de ieșire la pensie.