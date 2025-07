Monden Lumea rock-ului din nou în doliu. Un celebru solist a încetat din viață la 69 de ani







Lumea rock-ului este din nou în doliu. Paul Mario Day, primul vocalist al formației britanice Iron Maiden, a încetat din viață la vârsta de 69 de ani, după o lungă suferință cauzată de cancer, au transmis miercuri colegii săi din trupa More.

Paul Mario Day a fost o voce reprezentativă a scenei heavy metal din Marea Britanie, implicându-se activ în dezvoltarea genului prin formațiile Iron Maiden și, ulterior, în trupa de rock More. Membrii trupei More, o trupă fondată de artist, au transmis un mesaj emoționant în memoria sa: „A fost o figură importantă în noul val de heavy metal britanic și o personalitate foarte iubită în scena rock.”

Recrutat în 1975 de Steve Harris, basistul și fondatorul trupei Iron Maiden, Paul Mario Day a urcat pe scenă pentru prima dată alături de trupă în 1976, în Poplar, Londra. Totuși, colaborarea a fost de scurtă durată, doar 10 luni , încheiată pe fondul criticilor legate de lipsa sa de carismă și energie scenică.

Într-un interviu acordat în 2019, Paul Mario Day a vorbit deschis despre concedierea sa din Iron Maiden, recunoscând că, deși a fost un moment dureros, experiența s-a dovedit definitorie pentru parcursul său artistic.

„Steve îmi spunea: «Trebuie să fii mai bun. Trebuie să fii mai prezent în fața publicului. Să impui. Să fii un erou.» Și eram de acord cu el, dar nu știam, de fapt, cum să ajung acolo”, a povestit muzicianul.Acesta a adăugat că a primit mai multe avertismente timp de aproximativ trei luni: „Mi se tot repeta: «Revino-ți. Revino-ți.» Și chiar voiam să mă schimb, dar nu știam cum.”

„Ironia e că cea mai grea experiență s-a transformat în cea mai importantă lecție. Când am primit vestea că voi fi înlocuit și m-a lovit atât de puternic, acel moment m-a schimbat complet”, a concluzionat Day.

În 1980, Paul Mario Day a înființat trupa de heavy metal More, alături de care a activat până în 1982. În această perioadă, formația a urcat pe scena celebrului festival Monsters of Rock de la Donington în 1981 și a susținut concerte în deschiderea trupei Iron Maiden în cadrul turneului Killers Tour din același an.

Ulterior, Day s-a alăturat formației Wildfire, iar apoi a devenit solistul noii formule a trupei Sweet, cunoscută pentru stilul glam rock. Chitaristul formației, Andy Scott, și-a amintit cu emoție momentul în care l-au ales pe Day: „Aveam nevoie de un solist, iar când Paul a venit la audiție, nu am mai căutat pe altcineva.”

După ce s-a stabilit în Australia, Paul Mario Day a continuat să cânte și să se implice în proiecte muzicale. În ultimii ani de viață, artistul a fost internat într-un centru pentru îngrijirea paliativă, potrivit The Guardian.