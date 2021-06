Ludovic Orban: „Nu este adevărat. Este o minciună. Dacă dumneavoastră vă bazați pe acei oameni pe care nu aș vrea să îi calific, care încearcă să deformeze o realitate a unei reuniuni a Biroului Partidului Național Liberal. Nu pot să comentez, decât să vă spun că este o minciună. În ceea ce mă privește, sunt un om care respect democrația, respect drepturile fiecărui membru al PNL.

Toate deciziile care au fost luate de-a lungul celor 4 ani în care am condus Partidul Național Liberal au fost luate de organismele statutare ale PNL. Sunt un om care sunt într-o consultare permanentă cu toată baza partidului și de multe ori am consultat și membri care nu fac parte din organismele statutare ale PNL”, a mai spus liderul PNL.

Ludovic Orban a fost acuzat de trădare de către Rareș Bogdan

Şi continuă: „La baza oricărei decizii pe care am luat-o în cei 4 ani de mandat de președinte, pe lângă faptul că aceste decizii au fost luate în organismele statutare ale PNL, întotdeauna am avut analiză, sondaje, cercetări, o fundamentare științifică a oricărei propuneri de decizie pe care am formulat-o și la fel voi face și de acum încolo”, a declarat Ludovic Orban în conferința de presă.

Război pe faţă între cele două tabere care se confruntă la Congresul din septembrie

Robert Sighiartău i-a mai reproșat că a ales să trădeze partidul și că „interesul” său. Mai mult, Ludovic Orban a fost acuzat că amenință cu plângeri penale.

„Am ales sa nu fiu în echipa atunci când dvs. ați ales sa trădați partidul. Ați cedat trei ministere competitorilor de la USR ca să obțineți poziția de la Camera Deputaților, dar mai mult ca să vulnerabilizați poziția PNL cu Cîțu premier”, i-a reproșat Sighiartău lui Orban.