Scandalul în interiorul Partidului Național Liberal (PNL) ia amploare. Ludovic Orban a rămas fără susținere și este atacat din ce în ce mai des de liderii formațiunii politice. Luni dimineață, Rareș Bogdan a transmis un mesaj pentru actualul președinte, care va încerca să-mi mențină funcția, după meciul pe care îl va disputa cu premierul Florin Cîțu.

Rareș Bogdan, încă un răspuns tăios pentru președintele PNL

„Eu am fost în două campanii grele cu niște oameni care păreau că îngenunchează România și nu m-am temut și am reacționat imediat. Cu domnul Victor Ponta și cu domnul Liviu Dragnea am dus lupte grele. Pentru mine, dacă Ludovic… trebuia să se gândească, că mă cunoaște. Chiar dacă am reacționat mult mai târziu și mult mai calm ca de obicei, eu în războaie mă simt perfect.

Cred că trei ani de zile nu trebuie să avem niciun fel de război și trebuie să construim. Mai bine mă lași să-mi cultiv grânele, să aduc investiții și să facem lucruri grozave pentru țara asta decât să mă bagi în război, pentru că pierde războiul. L-a pierdut și Dragnea, l-a pierdut și Victor Ponta”, a spus Rareș Bogdan.

Atacuri dure lansate de Ludovic Orban către Rareș Bogdan, Raluca Turcan și Robert Sighiartău

Ludovic Orban s-a plâns că a rămas fără susținere și i-a atacat pe Rareș Bogdan, Raluca Turcan și Robert Sighiartău. Despre care a spus că au încercat să saboteze partidul.

„Deși am fost părăsit în timpul negocierilor de echipa de negociere votată de PNL – trebuie să știți lucrul ăsta: președintele PNL a fost lăsat singur la negocierile pentru formarea acestei coaliții și negocierile pentru formarea Guvernului.

Am fost părăsit de Rareș Bogdan, de Raluca Turcan, de Robert Sighiartău, care nu numai că m-au părăsit în timpul negocierilor, ci au încercat să provoace convocarea nestatutară a unui Birou Politic Național în pline negocieri pentru a arunca în aer formarea coaliției”, afirmase Ludovic Orban.