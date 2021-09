Ludovic Orban și Klaus Iohannis nu au băut niciodată o bere. Fostul premier a dezvăluit relația pe care o are cu președintele

Ludovic Orban a ținut să clarifice relația pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis. Una rece, formală, instituțională. Care a devenit foarte proastă în acest moment, după ce liderul de la Cotroceni a decis să-l susțină pe Florin Cîțu în campania pentru șefia PNL. Premeierul a afirmat recent că are o relație strânsă, de colaborare, cu Iohannis.

Ludovic Orban a vorbit despre relația cu președintele Klaus Iohannis

„Am demonstrat această cooperare în beneficiul României timp de 4 ani în care am condus Partidul Național Liberal, în care am oprit asaltul PSD asupra Justiţiei, în care am împiedicat ca România să fie capturată de PSD, în care am reuşit dărâmarea guvernului PSD prin moțiune de cenzură şi am reușit să câștigăm aproape toate alegerile pentru a putea asigura României o guvernare performantă în beneficiul cetățeanului”, spus Ludovic Orban, conform Aleph News.

Fostul premier a mai afirmat că, după ce va „câştiga congresul”, între Partidul Naţional Liberal şi preşedintele României va fi acelaşi parteneriat şi aceeaşi „cooperare loială” pentru buna guvernare a României.

„În sensul instituţional, aşa cum este normal şi firesc. Klaus Iohannis este preşedintele României. Când vorbeşti cu Klaus Iohannis nu vorbeşti cu un prieten la o bere, vorbeşti cu preşedintele României”, a afirmat Orban a atunci când a fost întrebat despre colaborarea cu președintele României.

Ce spunea fostul premier despre contribuția avută în partid

În luna august, Orban spunea că, din poziţia de lider al PNL, a promovat în funcţii de demnitate publică mii de oameni, arătând că o parte din cei pe care i-a susţinut nu mai sunt alături de el, fără a-i oferi „explicaţii solide” legate de decizia lor.

„Sunt oameni pe care eu i-am promovat de-a lungul activităţii mele de preşedinte al PNL care astăzi nu mai sunt cu mine şi nu mi-au dat nişte explicaţii solide cu privire la motivele pentru care nu sunt alături de mine. Pe de altă parte, alături de mine sunt zeci de mii de membri ai PNL.

De asemenea, sunt convins că şi în societatea românească există o diferenţă de percepţie între mine şi contracandidatul meu, care şi ea va conta (…) Eu am dus partidul la guvernare, eu am întocmit listele la europarlamentare, eu am alcătuit listele la alegerile parlamentare, eu am luat decizii importante legate de alegerile locale. Practic, se poate spune că eu am promovat mii şi mii de oameni. Nu toţi cei pe care i-am promovat sunt astăzi cu mine, dar majoritatea zdrobitoare a rămas alături de mine.”