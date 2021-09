Ce se află în spatele susținerii lui Florin Cîțu? „Sunt bani foarte mulți”. Renegocierea dintre PNL și USR PLUS e iminentă

„Eu sper să ne punem la masă, mi-aș dori foarte mult să purtăm discuții despre reforme, investiții și bani europeni. Ar fi o tristețe să ratăm momentul. Sunt atât de multe oportunități de investiții încât abia așteptăm să se termine partea internă de partid (n.r. – campania pentru șefia PNL)”, a precizat Rareș Bogdan.

Jurnalistul Dan Andronic l-a invitat pe vicepreședintele PNL să explice de ce useriștii susțin că PNL ține la actuala guvernare și la menținerea lui Cîțu în fruntea Guvernului pentru banii din PNRR și din Programul Saligny (PNDL 2). Europarlamentarul a ținut să nuanțeze lucrurile.

„USR PLUS a jignit 3.300 de primari”

Rareș Bogdan a negat că până acum nu au fost criterii transparente de distribuire a resurselor din aceste programe, unul dintre motivele oficiale invocate de USR PLUS pentru a părăsi coaliția.

„Chestiunea că PNDL e hoție a fost cea mai nefericită declarație a unor lideri politici. A jignit 3.300 de primari. Să te opui la un proiect care vizează comunitățile rurale, abandonate 30 de ani, mi se pare grav. Am sunat la 3 miniștri să mă lămurească. Noi nu ne-am opus criteriilor clare de atribuire a banilor. Europa are bani exact pentru infrastructură în zona rurală. PNL este responsabil și nu abandonează guvernarea. Îmi doresc să refacem coaliția. Am băltit 3 ani de zile”, a explicat Rareș Bogdan referitor la programul de implementare a proiectelor europene.

La întrebarea lui Turcescu dacă în 8 luni de guvernare alături de USR coaliția nu tot a băltit, liberalul a precizat: „Un guvern minoritar nu poate să facă reformele de care țara are nevoie.. Un guvern minoritar ar fi o greșeală fiindcă stă la șantajul partidelor care îl susțin. Avem acest plan atât de frumos… Dacă punem regulile extrem de clare putem face lucruri bune cu USR. Dăm banii cu un control extrem de serios asupra banilor”.

Bogdan: PNL nu mai renunță la Ministerul Fondurilor Europene

„Ne dorim să nu mai renunțăm la Ministerul Fondurilor Europene. Asta e propunerea mea, nu a fost o discuție în cadrul conducerii. În momentul ăsta, știind ce bani sunt la Bruxelles, premierul trebuie să aibă garanția că Ministerul Fondurilor Europene și banii care vin, pe PNRR care se semnează în 10 zile, pe exercițiul multianual normal, pe banii rămași, pe toate exercițiile financiare, pentru că sunt bani foarte mulți…

Fondurile europene sub directa supraveghere a premierului”, a declarat Rareș Bogdan luni seară la o televiziune, făcând aluzie la una dintre cauzele majore de disensiune cu USR PlUS, faptul că un minister cu o miză imensă precum Ministerul Fondurilor Europene a fost cedat useriștilor, în decembrie 2020, de către fostul premier liberal Ludovic Orban.

