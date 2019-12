„Am văzut campanii că scad alocările pentru sănătate. Este fals. Alocările se fac atât la bugetul Ministerului Sănătăţii, cât şi la Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate. Faţă de bugetul de anul trecut, creştem semnificativ alocările pentru Sănătate. Sumele cresc şi pentru Educaţie, faţă de bugetul de anul trecut. Banii pentru Educaţie se găsesc şi în alte locuri în afara bugetului Ministerului Educaţiei”, a explicat Ludovic Orban.

Premierul a mai spus că două procente din PIB vor fi alocate Ministerului Apărării.

„În ceea ce priveşte autorităţile locale, am gândit o modificare să lăsăm mai mulţi bani la localităţi şi am crescut de la 60 la 63 la sută sumele către localităţi, ca o formă de creştere a economiei. Am preluat 50 la sută din cheltuielile sociale de la bugetele locale la bugetul de stat”, a precizat Ludovic Orban

