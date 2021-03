Ludovic Orban, fost premier al României, a vorbit despre relația pe care a avut-o cu alcoolul. Și despre excesele în această privință a consumului de băuturi. Președintele Partidului Național Liberal (PNL) a afirmat că în ultimii ani a consumat ocazional alcool, la evenimente deosebite. „Cine nu are probleme cu alcoolul când consumă mai mult alcool decât poate duce?! Cei ce mă cunosc știu că beau foarte rar, am perioade lungi când n-o fac. Beau la ocazii un pahar de șampanie, un pahar de vin, o bere la o masă”.

Ludovic Orban, moment de sinceritate în subiectul „alcool”

A declarat Ludovic Orban în cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai de la Kanal D. Însă, ex-premierul României a recunoscut că, în tinerețe, a avut mai multe „aventuri” bahice. „Fiecare a avut la viața lui momente când a băut mai mult, în adolescență, în tinerețe. Am avut și momente când am sărit calul. Dar orice om depășește momentele respective. Alcoolul în exces face rău, denaturează, distruge personalitatea.” A mai precizat fostul șef al Executivului.

„Sunt foarte moderat și cumpănit în privința alcoolului. Oricum, dacă bei, e greu să ții un program riguros de muncă”

În momentele în care consuma alcool, respectul de sine al lui Ludovic Orban scădea. Iar politicianului nu-i plăcea ceea ce vede, făcând o analiză proprie.

„M-am surprins pe mine pe fondul consumului de alcool. Mă schimbam, mă urâțeam, îmi afecta logica, luciditatea, raționalitatea. În puține momente ale vieții am fost văzut băut cu adevărat. Sunt foarte moderat și cumpănit în privința alcoolului. Oricum, dacă bei, e greu să ții un program riguros de muncă. Iar eu stau câte 14-15 ore de muncă la Guvern, trebuie să fii lucid când iei decizii. Fiecare mai bea un pahar, important e să nu sari calul”. A mai declarat Ludovic Orban pentru sursa citată.