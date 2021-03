Politicianul a adăugat că PNL trebuie să sprijine candidatul care se bucură de cea mai mare încredere, implicit candidatul care şansa cea mai bună de a câştiga alegerile prezidenţiale, potrivit Agerpres.

“PNL, sub conducerea mea, a luat cea mai bună decizie privind candidatul la funcţia de preşedinte“



“Mi s-a pus o întrebare într-o emisiune şi am dat răspunsul la această întrebare că în momentul în care am anunţat intenţia de a candida pentru un nou mandat la funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal, există şi această posibilitate pe care o tratez cu seriozitate (de a candida la preşedinţie – n.r.). PNL, sub conducerea mea, a luat cea mai bună decizie privind candidatul la funcţia de preşedinte al României în aşa fel încât să câştigăm, dar avem un preşedinte al României care a fost susţinut ca şi candidat la preşedinţia României tot de PNL.

Suntem în parteneriat cu preşedintele României şi când o să vină timpul alegerilor prezidenţiale, o să discutăm despre candidatul la alegerile prezidenţiale”, a afirmat Orban. Replica a urmat întrebării dacă va intra în cursa pentru Administraţia prezidenţială în cazul în care va câştiga şefia PNL.

Politicianul a mai adăugat că PNL “trebuie să sprijine acel candidat care se bucură de cea mai mare încredere, de cea mai mare susţinere şi care are cea mai bună şansă să câştige alegerile prezidenţiale”.

Totuși, un sondaj CURS din luna februarie relevă că PNL a scăzut mult în preferințele românilor, lucru văzut de altfel și la parlamentarele din decembrie. Sondajul partidelor a arătat astfel: PSD – 34%, PNL – 25%, USR-PLUS – 16%, AUR – 9%.

A deturnat puciul din ianuarie lansat de Rareș Bogdan

Debutul anului a fost foarte zbuciumat pentru fostul premier liberal. Pe 17 ianuarie, europarlamentarul Rareș Bogdan i-a cerut în mod public, în emisiunea lui Crustoiu de la Alpha TV, demisia din funcția de președinte al PNL. Demisia i-a fost cerută și de Robert Sighiartău, dar și de o grupare de lideri PNL din Ardeal.