Unul dintre subiectele cele mai comentate în ultimele zile a fost cel al clasării dosarului „10 August”. Ludovic Orban, premierul României, a făcut declarații, astăzi, despre acest subiect, și a precizat că nu a fost încântat când a auzit despre decizia celor de la DIICOT.

„Este o decizie care m-a întristat, nu o înțeleg, e contrară a ceea ce au pățit toți protestatarii pașnici din Piața Victoriei.

Cred că există posibilități de a schimba lucrurile. Consider că orice vinovat trebuie pedepsit de justiția din România.

Nu îmi cereți să dau ordine procurorilor șefi, nu îmi cereți să intru cu bocancii în justiție, să fac ce au făcut alții care au intrat cu bocancii în justiție. Decizia de a trece dosarul la DIICOT s-a luat în mandatul lui Tudorel Toader, când șef DIICOT era Bănilă. Noi am luat toate măsurile necesare: am desecretizat rapoartele Ministerului Afacerilor Interne”, a afirmat Ludovic Orban.

Miercuri, procurorii DIICOT au anunțat clasarea parțială a dosarului ce viza violențele jandarmilor împotriva protestatarilor la data de 10 august 2018 și declinarea unei părți din anchetă către Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General, privind intervenția unor jandarmi la protestul Diasporei.

Gabriela Scute, procurorul general, afirma în ziua în care s-a anunțat decizia de clasare: „Cercetarea faptelor, împreună cu cele de abuz în serviciu, respectiv de purtare abuzivă, comise de personalul MAI, inclusiv cu funcții de conducere, a fost opțiunea procurorilor militari care au dispus declinarea către DIICOT, iar DIICOT și-a asumat cercetarea faptelor la un loc.

În acest context procedural, adoptarea soluției, inclusiv pentru infracțiuni de abuz în serviciu sau de purtare abuzivă, era posibilă și legală din punct de vedere procedural”, a afirmat Scutea, care a mai precizat:

„Am reținut că ordonanța emisă structurează două planuri. Acela al unui subiect pasiv colectiv, care a fost reprezentat de mulțimea protestatarilor privită ca întreg și un plan al subiecților individuali, în special persoane care au fost agresate după ora 23, în momentul în care a fost dispersată mulțimea de oameni din Piața Victoriei.”