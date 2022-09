Lucian Bode, reacție după incidentul din Piața Victoriei în care a fost implicat George Simion: Cineva se face vinovat de ultraj

Lucian Bode, ministrul de Interne, a vorbit despre incidentul în care a fost implicat George Simion spunând clar „în cazul în care cineva se face vinovat de ultraj, va suporta consecințele şi rigorile legii”.

Ministrul de Interne a subliniat faptul că Jandarmeria Română şi Politia Română au aplicat legea, motiv pentru care i-a felicitat cu privire la modul în care au acționat joi seara la scandalul iscat în Piaţa Victoriei, unde mai mulți protestatari au fost duşi cu duba la poliţie.

Lucian Bode, mulțumit de modul cum s-au comportat poliţiştii în Piaţa Victoriei

Mai exact, ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat vineri cu privire la incidentul în care a fost implicat liderul AUR, George Simion, că dacă cineva se face vinovat de ultraj, va suporta consecințele şi rigorile legii, iar Jandarmeria Română, Poliţia Română au aplicat legea şi îi felicită pentru modul în care au acţionat, pentru că respectarea legii în România nu este facultativă.

„Trebuie să înţelegem că respectarea ordinii şi liniștii publice nu este facultativă, indiferent că eşti membru al unei galerii de fotbal şi am văzut ce s-a întâmplat nu demult, indiferent că eşti membru al unei formaţiuni politice, cu toţii suntem obligaţi să respectăm legea în România”, a spus ministrul de Interne.

Şi continuă: „În consecinţă, ceea ce s-a întâmplat azi-noapte în Piata Victoriei are legătură cu nerespectarea ordinii şi liniştii publice”.

Cine se face vinovat de ultraj va suporta consecințele

Potrivit ministrului de Interne, Jandarmeria Română şi Poliţia Română nu au făcut nimic altceva decât să aplice legea.

„Eu îi felicit pentru modul în care au acţionat şi trebuie să înţeleagă toată lumea că respectarea legii în România nu este facultativă. Dacă cineva se face vinovat de ultraj, aşa cum spuneţi aici, va suporta consecinţele şi rigorile legii”, a mai spus Lucian Bode despre incidentul în care a fost implicat liderul AUR, George Simion.

Reamintim că George Simion, a fost implicat într-un scandal, în noaptea de joi spre vineri, în Piaţa Victoriei, la faţa locului sosind mai multe echipaje de Poliţie Rutieră, dar şi jandarmi. El a fost amendat cu 1350 de lei de către poliţiştii rutieri şi a fost invitat la sediului Poliţiei Rutiere deoarece ar fi circulat cu permisul suspendat.

Reacţia AUR, după incidentul din Piaţa Victoriei

Într-un comunicat, AUR susţine că o grupă de jandarmi şi mai mulţi poliţişti au intervenit în forţă după ce autocarul AUR a fost adus şi parcat în zona centrală din Piaţa Victoriei pentru promovarea protestului din 2 octombrie.

„După câteva ore de negocieri în care protestatarii au refuzat să mute autocarul, jandarmii au intrat cu forţa în maşină şi scos în mod brutal persoanele care se aflau în interior. Mai mulţi membri şi simpatizanţi AUR au fost bruscaţi de forţele de ordine în timp ce se aflau în scuarul central din Piaţa Victoriei, fără să blocheze sau să obstrucţioneze în niciun fel traficul rutier şi fără să tulbure liniştea publică”, se arată în comunicat.

„Ce ne doare sunt abuzurile comise asupra protestatarelor din autocar. Unele fete nu au dormit deloc, sunt obosite, tumefiate. Am pățit același lucru în 2020 când mi s-a suspendat permisul pentru cumul de puncte și nu mi se comunicase, eu am făcut contestație. S-a rezolvat numai că din septembrie în februarie nu am putut conduce. Când ți se suspendă permisul trebuie să ți se aducă la cunoștință”, a declarat George Simion.