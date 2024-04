Sport Luca Mihai, scos cu targa la meciul Dinamo - Poli Iași, după un fault ucigaș







Luca Mihai, mijlocașul echipei Poli Iași, a fost lovit în zona capului și a rămas nemișcat pe gazon. Medicii i-au imobilizat gâtul după intrarea violentă a lui Josue Homawoo în el.

Luca Mihai a fost accidentat grav în timpul meciului Dinamo - Poli Iași

Luca Mihai a suferit o accidentare gravă pe teren în timpul meciului. Potrivit informațiilor, Luca Mihai era conștient în momentul în care a fost transportat de pe teren. Mijlocașul a serios de suferit din cauza intrării lui Josue Homawoo în el.

Mijlocașul nu mai auzea nimic după ciocnire și îi curgea sânge din urechea lovită. De asemenea, la puțin timp i-a apărut un hematom.

Reamintim că jucătorul Josue Homawoo l-a izbit violent cu capul în ceafă pe Mihai, iar mijlocașul de la Iași a rămas lat pe gazon. Lumea se aștepta ca Homawoo să fie eliminat pentru intrarea brutală, dar arbitrul Ovidiu Hațegan a decis să îi dea doar cartonaș galben.

Luca Mihai. Dinamo - Poli Iași. Diagnostic:. Sursa foto: Facebook.

Medicii au pus diagnosticul: multiple fracturi craniene

Diagnosticul pe care l-a primit Luca Mihai la internarea la Spitalul Elias a fost: „Multiple fracturi craniene de gradul 1 în zona urechii, timpan spart, stare de amnezie și somnolență profundă”.

Luca a fost însoțit la spital de mama sa. Femeia a izbucnit în lacrimi în momentul în care l-a văzut în ce stare se afla fiul ei. Președinte Poli Iași a declarat că se mai fac investigații cu privire la complicațiile mijlocașului Luca Mihai.

„Se mai fac investigații la momentul ăsta, este la spitalul Elias. Mâine vor repeta CT-ul. Are destule complicații la ureche, are timpanul spart... sunt probleme. Să vedem dacă rămâne la Elias sau va fi transferat. Mâine vom cunoaște amănunte, după al doilea CT. Acum este conștient. Am trăit momente neplăcute.

Medicul nostru, de la echipă, ne-a spus că a fost o perioadă inconștient, dar apoi și-a revenit. Ne-am panicat cu toții când a intrat ambulanța. Este un copil, copil de lotul național de tineret, jucător de perspectivă. Ar fi păcat să aibă probleme, îi vedeam un viitor frumos. Sperăm să fie totul bine, ne dorim ca băiatul să fie bine, asta este cel mai important pentru el și familia lui. La pauză am coborât la vestiar tocmai ca să-i încurajez”, a declarat Cornel Șfaițer, președinte Poli Iași, potrivit gsp.ro.