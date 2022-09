Luare de ostatici în Georgia.12 oameni sunt ținuți captivi în sediul unei bănci VIDEO

Un bărbat înarmat și cu cagulă pe față a intrat marți într-o bancă dintr-un oraș din centrul Georgiei. A luat 12 oameni ostatici și a cerut să primească o sumă importantă de bani pentru a-i elibera, au anunţat autorităţile acestei ţări informează AFP.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne din Georgia, suspectul a intrat cu o armă în mână și s-a baricadat într-o agenţie a Băncii Georgiei din Kutaisi, un oraş de circa 150.000 de locuitori. Autoritățile au reacționat imediat și au declanșat o anchetă pentru tâlhărie și act terorist.

„Pentru moment, există 12 ostatici în clădire. Poliţia a trimis mai multe forțe de ordine la fața locului şi a fost declanşată o anchetă pentru act terorist, luare de ostatici şi port de armă“, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Interne din Georgia.

Televiziunea independentă Mtavari TV a difuzat o înregistrare video făcută de unul dintre ostatici cu telefonul său. În imagini se pot observa două pachete care sunt lipte de ușa de la intrarea în bancă, despre care jurnaliștii au spus că pot fi încărcături explozive. Același lucru a fost afirmat și de suspect. Acesta a susținut că sunt bombe care vor exploda dacă autoritățile vor încerca să intre în clădire sau vor forța ușa de la intrare.

Difficult situation in Kutaisi, where today an assailant broke into the Bank of Georgia and took 12 hostages. He appears to have IEDs strapped to his body and the entrance of the bank, threatens to detonate them. His demands: $2 million, helicopter, Russian flag and a fishing rod pic.twitter.com/bsSHH67gc2

— Visioner (@visionergeo) September 20, 2022