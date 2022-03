Lovitură teribilă pentru o vedetă PRO TV! A rămas cu sechele după Survivor România 2022. „Am dureri puternice”

Otilia Bilionera a plecat din cadrul competiției Survivor România din motive medicale și a sperat să scape de probleme. Artista le-a mărturisit fanilor că și-a depășit limita în concurs, iar sănătatea ei s-a agravat. Aceasta a fost așteptată la aeroport de fosta sa colegă din echipa Faimoșilor, Andreea Tonciu. Cele două s-au împrietenit și au ieșit la discuții în oraș.

Andreea Tonciu și-a așteptat amica cu un buchet spectaculos de lalele, iar prietenii săi au fost nerăbdători să o ducă acasă și să povestească. Artista a avut parte de multe cadouri și flori la venirea în țară.

Vedeta le-a povestit fanilor că problemele de sănătate din Republica Dominicană nu îi dau pace, iar totul a început de la antiobioticele luate pe stomacul gol. Otilia și-a pus viața în pericol pentru a face față cunoscutei competiții.

Momente cumplite pentru vedeta noastră

„Bună dragilor, mi-a fost foarte dor de voi! După cum știți, din cauza unor probleme medicale, am fost eliminată seară trecută din competiția Survivor România. Am fost tratată în „mai multe reprize” cu antibiotice puternice, luate pe stomacul gol, însă infecția urinară și inflamația la ovare pe care le-am făcut fix înainte de competiție nu au cedat deloc.”, a explicat Otilia.

Artista a urmat un tratament strict, dar greutățile din competiție nu au ajutat-o. Medicul a sfătuit-o să renunțe la concurs și să plece în România. Aceasta a știut de problemele sale, dar a sperat să nu se confrunte cu ele în emisiune. A avut parte de sângerări gastrice și dureri puternice de stomac, fiind suspectă de gastrită sau ulcer.

„Tratamentul nu își făcea efectul din cauza condițiilor nefavorabile: ploaie, frig etc. Mai mult, am început să am sângerări gastrice și dureri puternice de stomac. Medicul a intervenit de urgență și mi-a dat un tratament care să îmi amelioreze durerile și să oprească sângerarea.

Fiind suspectă de gastrită sau ulcer, medicul a luat decizia corectă de a mă scoate din competiție! Astăzi mă întorc acasă. P.S: Nu beau cafea, nu mai am voie, ci un amărât de ceai negru”, a scris Otilia pe contul ei de Instagram.