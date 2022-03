Scandal uriaş la Survivor România 2022. A plecat acasă după un val de critici. „Ai călcat pe cadavre ca să ajungi oriunde”

Competiția Survivor România începe să fie din ce în ce mai grea. Pe lângă probele sportive, concurenții trebuie să se lupte cu foamea și cu dificilele condiții de trai din junglă. Meciul de imunitate disputat luni în Republica Dominicană a adus o nouă victorie Războinicii, iar Faimoșii au intrat în consiliul de nominalizare.

În tabăra Faimoșilor, spiritele se încing la fiecare consiliu. Luni, TJ Miles și Cătălin Zmărăndescu au avut un schimb de replici acide. Sportivul a fost trimis în Exil, dar și propus spre eliminare. Zmărăndescu a primit cele mai multe voturi din partea colegilor. Elena Chiriac l-a nominalizat direct pe Emil Rengle pentru a pleca acasă, iar Marian Drăgulescu l-a propus spre eliminare pe CRBL. Toți trei Faimoși au intrat la votul publicului, iar cel care a avut parte de cele mai puține voturi a plecat acasă.

Marți seara, Faimoșii au avut din nou parte de o ceartă, însă și de o împăcare. TJ și Zmărăndescu și-au dat mână, iar sportivul a susținut că, deși îl suspecta pe artist că ar fi cel care manipulează, colegii săi au dat vina pe Emil Rengle.

Emil Rengle, pus la zid de colegii săi înainte de eliminare

Au urmat o serie de replici dure la adresa concurentului, colegii săi susținând că este fals și că încearcă să îi manipuleze pe toți. Laura Giurcanu, una dintre Faimosele apropiată de Emil Rengle, a încheiat, în timpul consiliului, prietenia cu acesta.

„O falsitate ca la Emil nu am am văzut în viața mea. Prietenia este oficial încheiată (..) Emil a mințit și a manipulat fiecare persoană din tabăra asta. Am foarte multe exemple. (..) Emil ești printre cei mai răi oameni pe care i-am cunoscut.”, a spus Laura Giurcanu, care până acum era prietenă cu Rengle.

„Este doar o altă influenceriță care ar vinde oricând minciuni”, a spus Emil Rengle la testimoniale. Mai ieri, cei doi se îmbrățișau și-și declarau prietenia sinceră.

Nici TJ Miles nu mai vrea să facă parte din anturajul dansatorului și i-a spus acest lucru direct.

„Mă simt ca ai profitat de mine, în favoarea ta. Ai călcat pe cadavre ca să ajungi oriunde în competiția asta. (..) Emil nu are două fețe, are trei fețe. Face asta pentru că nu e așa bun pe traseu și nici psihic.”, a spus și TJ.

Emil Rengle susține că a fost eliminat din echipă, de către colegii săi, însă pleacă împăcat din această competiție. La final, și-a luat rămas bun de la fiecare. Cătălin Zmărărndescu a fost singurul care a refuzat să de-a mâna cu celebrul dansator.

„Înainte de acest consiliu am fost deja eliminat din echipa Faimoșilor. (..) Faptul că ați ridicat niște probleme m-a pus pe gânduri. M-am întrebat cu ce am greșit. Poate dacă eram ajutat de prieteni…Dar iluzia că am avut prieteni în competiție (..) m-a durut. (..) Sunt dezamăgit.”, a spus Emil.

„Plec împăcat”, a precizat el la aflarea veștii.