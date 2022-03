Lovitură pentru românii cu credite în euro! Specialiştii sunt în alertă: Ce urmează să se întâmple

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât recent majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022, şi păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară. Totodată, cotația euro a crescut mult în ultima perioadă, la casele de schimb valutar depășind deja 5 lei.

În acest context, Radu Ghețea, președintele Consiliului de Administrație al Libra Internet Bank, a declarat că măsurile luate de Banca Națională a României încep să se vadă în piața bancară.

„Am văzut deja că băncile au început să ridice dobânzile oferite la depozite, nu numai pentru a-i calma pe cei care doresc să-şi retragă banii şi să şi-i ţină la saltea. Credeam că nu vom mai ajunge să vorbim despre aşa ceva, despre banii la saltea.

Dobânzile vor creşte, e normal. Semnalele date de Banca Naţională privind creşterea dobânzii de politică monetară chiar înainte de război încep să-şi arate efectele şi în dobânzile pe care le practică băncile. Am văzut că se apropie de 4% pe an la lei, este în corelare strânsă cu ce se întâmplă şi la dobânzile la titlurile de stat, de 4,50% pe un an. Sunt convins că vor mai creşte şi acolo“, a precizat Radu Gheţea.

Ghețea a mai spus că în 2022 este posibil ca un curs valurar de peste 5 lei față de un euro este foarte posibil. Toate acestea se pot întâmpla în opinia lui Ghețea ca urmare a războiului din Ucraina. Toate acestea se vor reflecta și în ratele bancare ale românilor, care vor crește.

„Înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, eu eram convins că în 2022 vom avea tot un curs sub 5 lei, dar acum nu este prea simplu să ţii un curs sub 5 lei când preţul petrolului s-a dus unde s-a dus, când energia costă foarte mult şi când ai la câteva sute de kilometri un conflict armat de o astfel de magnitudine“, a spus Gheţea.

Valoarea ROBOR la nivelul din 2013

Un nivel similar al indicelui ROBOR la 3 luni a fost consemnat în data de 8 mai 2013 – 4,03%. La debutul lui 2020, indicele ROBOR la 3 luni era 3,19% pe an, iar la începutul anului trecut se situa la 1,98%.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 4,17%, de la 4,14% pe an, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 4,28% pe an, de la 4,26% cât a fost joi.