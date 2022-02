Vești proaste de la BNR! Toți românii care au rate trebuie să știe. Asta pune capac la tot

Românii se confruntă deja cu cele mai mari scumpiri la facturi, alimente şi combustibil, iar Banca Națională se pregătește să ia o decizie extrem de importantă pentru a opri acest val, şi anume cu cât va crește dobânda-cheie la credite, în condițiile în care românii se confruntă deja cu dobânzi extrem de mari.

Până şi ministrul Finanțelor Adrian Câciu recunoaște că avem cele mai mari scumpiri din ultimii 17 ani. Dar nu doar scumpiri majore, ci ne confruntam și cu cele mai mari dobânzi. Guvernul așteaptă ca soluțiile sa vină de la partide, în timp ce PNL si PSD se macină în lupta politică.

ROBOR 3M a ajuns pe data de 7 februarie la 3,19%

S-a înregistrat cel mai mare nivel ROBOR din ultimii doi ani în România. ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata de dobândă la care o bancă împrumută lichiditate altor bănci. Indicele ROBOR se calculează zilnic și are că referintă media aritmetică a cotațiilor de dobandă utilizate de zece bănci selectate de BNR.

Iar un euro a avut valoarea de 4.9460 lei, alături de variația negativă de -0.0002 lei, conform datelor de la BNR. Un dolar a avut cotația de 4.3301 lei, alături de variația pozitivă de +0.0148 lei.

Ce este şi mai alarmant, dobânda-cheie a ajuns la 2% pe an. Asta înseamnă ca ROBOR 3M ar putea creste cu aproape două puncte procentuale peste acest nivel.

Luni, 10 ianuarie, membrii boardului Băncii Naționale se vor întruni pentru a lua o decizie de politică monetară.

Problema se va pune în felul următor: crește, scade sau se va menține dobânda-cheie a Băncii Naționale?

Experții în economie nu sunt prea optimişti, ei se așteaptă ca dobânda cheie sa crească cu 0,25%-0,5%.

Evoluție dobândă – cheie

Ianuarie 2022: 2%

Noiembrie 2021: 1,75%

Octombrie 2021: 1,50%

Ianuarie 2021: 1,25%

BNR decide cu cât va crește dobânda-cheie

Acum: 2%

Previziuni economiști: +0,25%-0,5%

Consecințe: băncile cresc dobânzile la credite

Evoluție ROBOR 3M

– valoare acum: 3,19%

– cel mai mare nivel din ultimii doi ani

Credit 225.000 de lei, pe 30 ani

– Rata cu ROBOR 3,19%: 1.450 lei/lună

Ce se poate întâmpla în viitorul apropiat

– Rata cu ROBOR 3,5%: 1,497 lei /lună

– Rata cu ROBOR 4%: 1.773 lei /lună

„Ne asteptam ca BNR sa creasca pasul de intarire a politicii monetare la 50 bp in sedinta din 10 ianuarie. Celelalte banci centrale din regiune (din Polonia, Cehia si Ungaria) au crescut dobanda de politica monetara foarte rapid (de la un nivel mai scazut decat in Romania), aceasta fiind acum cu mult peste nivelul din Romania, in conditiile in care Romania este singura tara din regiune (sau chiar din UE) cu deficite gemene (deficit bugetar si de cont curent) foarte mari.

Perspectivele inflatiei s-au deteriorat si incertitudinile cu privire la evolutia acesteia sunt foarte mari (nu este exclus sa vedem in 2022 o inflatie de peste 10%). Chiar daca natura socului inflationist este una exogena (preturile la energie in special), dimensiunea puseului inflationist reclama o reactie rapida a politicii monetare. Ne asteptam ca dobanda de politica monetara sa atinga in 2022 un nivel de 3.5%, dar nu ar trebui sa ne suprinda deloc un nivel mai ridicat”, a declarat Ionuț Dumitru, economist, Raiffeisen Bank.