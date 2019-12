Președintele Donald Trump a semnat legea pentru noua vârstă minimă de cumpărarea produselor din tutun. Ieri, FDA a menționat pe site-ul oficial că „acum este ilegal ca un retailer să vândă orice produs din tutun – inclusiv țigări, trabucuri și e-țigarete – oricui sub 21 de ani”.

Trump a anunţat pe Twitter despre creșterea vârstei pentru cei care pot cumpăra tutun la 21 de ani

Limitarea vânzărilor de tutun a fost promovată mult timp de un mix bipartizan de senatori: liderul majorității senatului, Mitch McConnell, un republican din Kentucky; senatorii republicani Mitt Romney din Utah și Todd Young din Indiana precum și democrații, inclusiv senatorii Richard Durbin din Illinois, Tim Kaine din Virginia și Brian Schatz din Hawaii, titrează CNN.

Din decembrie, 19 state au crescut vârsta minimă pentru a cumpăra produse din tutun la 21 de ani, conform campaniei nonprofit pentru Copiii fără tutun: Arkansas, California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Texas, Utah, Vermont, Virginia și Washington.

Grija pentru copii, o prioritate pentru Trump

„Trebuie să avem grijă de copiii noștri, e cel mai important…vom avea o limită de vârstă de 21 de ani, așa că vom ieși cu ceva săptămâna viitoare, foarte important pentru vaping”, a spus Trump de pe peluza Casei Albe în noiembrie. Anunțul a venit pe fondul preocupărilor continue cu privire la creșterea nivelului consumului de tigarete electronice în rândul tineretului și a unui focar misterios de leziuni pulmonare legate de vaping.

Dar nu este suficient

Matthew Myers, președintele Campaign for Tobacco-Free Kids, a spus că interdicția vânzării fără a interzice, de asemenea, e-țigările cu vapori nu va opri consumul. „Creșterea vârstei la 21 de ani este un pas pozitiv, dar nu este un substitut pentru interzicerea țigărilor electronice aromate care ademenesc și dau dependența copiilor noștri”, a spus Myers. Dovezile sunt clare că țigările electronice aromatizate sunt cele care determină epidemia. Majoritatea utilizatorilor de țigarete electronice folosesc produse aromate fiind motivul principal pentru utilizarea lor. Atât timp cât țigările electronice aromate rămân disponibile, copiii vor găsi modalități pentru a le obține și aşa epidemie va continua”, a concluzionat preşedintele Campaign for Tobacco-Free Kids.

