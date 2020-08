Postul de televiziune Prima TV este la un pas de a avea un nou patron.

În urma unei analize, Consiliul Concurenței a autorizat vânzarea, decizia urmând să fie publicată și pe site-ul autorității după ce documentele vor fi finalizate. Celebrul post de televiziune a fost vândut pentru suma de 19 milioane de lei.

Prima TV a intrat în insolvență în 2015, dar din anul 2017 a devenit pasibilă pentru un plan de reorganizare aprobat de creditori. În acest plan se includea și un „business transfer”.

Inițiativa a fost luată în 2019 când compania i-a acordat omului de afaceri Adrian Tomșa un mandat de vânzare, dar în cele din urmă tranzacția nu a mai avut loc.

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Clever Media Transilvania SRL preia postul de televiziune Prima TV de la Prima Broadcasting SRL, companie aflată în reorganizare.

Clever Media Transilvania SRL este o companie ce aparține grupului deținut de domnul Adrian Tomșa, care deține mai multe investiții în România printre care canalele TV Look (Look Plus și Look Sport), AgroTV și Profit.ro, dar și paginile web Looksport, Lookplus, Lookmedica, Agrotv și Profit.ro.

În urma analizei acestei concentrări economice, Consiliul Concurenţei a constatat că operaţiunea propusă nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia şi nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naţionale de concurenţă, după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial, scrie Capital.ro.

În decembrie 2019, Vladimir Plahotniuc, unul dintre mogulii presei din Moldova, a fost şi el interesat de cumpărarea celebrului post de televiziune Prima TV.