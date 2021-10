Lovitură de teatru în dosarul lui Gigi Becali. Procurorii DNA au luat decizia

Gigi Becali și nepotul său, Vasile Geambazi, au scăpat de dosarul întocmit de DNA, în urmă cu doi ani, și care viza presupuse fapte de spălare de bani în legătură cu despăgubirile primite pentru un teren din Voluntari. Dosarul a fost clasat de DNA, iar anunțul a fost făcut discret, „cu o jumătate de gură”.

Gigi Becali a stat sub lupa DNA-ului, dar dosarul a fost clasat în cele din urmă

„Direcția Națională Anticorupție nu își dezminte năravul: emite un comunicat agresiv prin care una sau mai multe persoane sunt acuzate de fel de fel de fapte, apoi, după ani și ani, anunță cu jumătate de gură că a clasat dosarul. Spunem: „cu jumătate de gură”, căci vestea clasarii nu este dată într-un comunicat distinct față de cel al urmăririi penale ori al trimiterii în judecată, ci pur și simplu că o notă de subsol la unul dintre comunicatele inițiale”, scriu jurnaliștii de la luju.ro.

Timp de aproape doi ani, parchetul nu a fost în stare să finalizeze rechizitoriul și să-l trimită în instanța, ci a clasat dosarul pe motiv că „fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege” (art. 16 alin. 1 lit. b teza a ÎI-a din Codul de procedura penală).

La 19 noiembrie 2019, cei de la DNA au emis un comunicat în care anunță extinderea urmăririi penale față de „două persoane, oameni de afaceri” pentru presupuse fapte de spălare de bani, precum și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un evaluator desemnat de către ANRP, pentru pretinse fapte de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave.

Cazul viza despăgubirile primite pentru un teren din Voluntari

Chiar dacă în acel moment DNA crea o aparență de deontologie, nementionand în comunicat numele celor trei suspecți, că să nu le încalce prezumția de nevinovăție, același parchet anticorupție n-a avut niciun stres că imediat să scurgă în presă de casă numele celor trei suspecți: Gigi Becali, nepotul acestuia, Vasile Geambazi, precum și evaluatorul ANRP Emil Nutiu. Totul avea legătură cu despăgubirile obținute de Gigi Becali și Vasile Geambazi pentru un teren din orașul Voluntari (județul Ilfov).

„Ei bine, marți, 5 octombrie 2021, Direcția Națională Anticorupție a anunțat clasarea părții din dosar vizându-i pe Becali și Geambazi. Pe de altă parte, evaluatorul Nutiu fusese deja trimis în judecată încă din 2020, într-o cauza disjunsă, menționează DNA”, mai spune sursa citată.

Iată ce se precizează în comunicatul DNA:

Că răspuns la solicitările formulate de reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus extinderea urmăririi penale față de două persoane, oameni de afaceri, pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor, fapte presupus a fi săvârșite în perioada 2014-2019.

Anterior, în aceeași cauza, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un evaluator desemnat de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (A.N.R.P), pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave.

În Ordonanță procurorilor se arată că, în cauza, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt:

Evaluatorul desemnat de A.N.R.P. ar fi întocmit un raport de evaluare cu încălcarea legii 247/2005, prin care un teren de 21,75 ha situat în apropiere de mun. București, care făcea obiectul unui dosar de despăgubire la A.N.R.P., ar fi fost supraevaluat cu suma de 184.819.120 lei, suma reprezentând un folos necuvenit în beneficiul celor doi oameni de afaceri.

Cunoscând că despăgubirea a fost stabilită în urmă supraevaluării frauduloase, cei doi oameni de afaceri ar fi disimulat proprietatea și dreptul de dispoziție asupra despăgubirii. De asemenea, prin multiple transferuri succesive, intercalate și reciproce, cei doi oameni de afaceri ar fi efectuat o serie de operațiuni bancare, în perioada 2014-2019, în scopul separării și ascunderii sumei de originea ilicită. Aceștia ar fi folosit cea mai mare parte a sumei provenind din supraevaluarea frauduloasă pentru capitalizarea unor societăți comerciale și ar fi dobândit o parte importantă a sumei prin retrageri de numerar.

Celor trei persoane li s-a adus la cunoștință calitatea procesuală de suspect, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedura penală.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedura penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Alte date nu pot fi comunicate în acest moment, deoarece le sunt incidente dispozițiile art. 12 alin 1 litera e) din Legea 544/2001.

Actualizare (05.10.2021):

La data de 24 iunie 2021, cu privire la infractiunile retinute in sarcina oamenilor de afaceri mentionati in comunicatul de mai sus, procurorii anticoruptie au dispus solutia clasarii, in conformitate cu prevederile art. 16, lit. b, teza a II-a („fapta (…) nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege”) din Codul de Procedura Penala.

Din analiza aspectelor cercetate cu privire la infractiunile pentru care s-a efectuat urmarirea penala, nu au rezultat probe suficiente pentru a dovedi dincolo de orice indoiala rezonabila ca cei doi oameni de afaceri ar fi dobandit sau folosit despagubirea supraevaluata fraudulos din dosarul A.N.R.P. cu vinovatia prevazuta de lege.

Anterior, la data de 04 noiembrie 2020, procurorii anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a evaluatorului desemnat de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (A.N.R.P), pentru savarsirea infractiunii de participatie improprie la abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite, cu consecinte deosebit de grave (http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=10100 – comunicat nr. 15)”.