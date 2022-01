Lovitura cruntă pentru pensionari! Sunt condamnați la sărăcie

Nu este doar cazul Mariei Stoia (71 de ani), care locuiește singură într-o garsonieră din Timișoara și este nevoită să supraviețuiască dintr-o pensie de 1.005 lei. Ca ea sunt mii de pensionari în România.

Într-un reportaj realizat de jurnaliștii de la Antena 3, septuagenara a povestit cât de greu se descurcă în fiecare lună din prețurilor tot mai mari la alimente și medicamente.

În plus, facturile la energie electrică și gaze sunt un coșmar pentru bătrână. Situația dramatică a pensionarilor noștri este confirmată și de un raport al Institutului Național de Statistică (INS), în care se arată că mâncăm mai puţin pentru a plăti facturile.

Conform sursei citate, românii cheltuie mai puţin pe alimente și mai mult pe plata utilităților. Pensionarii cunosc cel mai bine această situație dramatică.

Cu lacrimi în ochi, speranța lor pentru zile mai bune se îndreaptă doar spre Dumnezeu. În guvernanții țării și-au pierdut de mult timp încrederea.

Viață amară pentru mii de pensionari din România

Revenind la cazul pensionarei din Timișoara, trebuie spus că ea calculează zilnic fiecare leu. Doar așa poate plăti facturile. Ce-i drept, face asta pe fondul lipsurilor alimentare. Pensionara spune că mai bine suferă de foame decât să aibă datorii.

„Maria Stoia: Îmi e greu, că e mică pensia şi nu am rămas niciodată cu restanță. Mai bine nu am mâncat şi am plătit întreținerea. Mă gândesc cu groază ce o fi la curent, la întreținere. Carne nu am cumpărat de luni de zile pentru că nu sunt bani. Mănânc ce am…

Reporter: Dacă facturile vor fi mai mari, la ce renunțați?

Maria Stoia : La viaţă! La ce să mai renunțăm, deja am renunţat la toate. Cartofi mi-a cumpărat nepoata.

Nu m-am uitat la TV, n-am folosit curent, am stat în pat liniștită, n-am aprins becuri, nu am spălat”, se arată în reportajul difuzat de Antena 3.

Pentru a încerca să-și ușureze situația, pensionara a solicitat acordarea unui ajutor pentru căldură, însă a primit doar 35 de lei. „Poate dă Dumnezeu mai bine. Încă am speranța”, mai spune Maria Stoia, printre lacrimi.