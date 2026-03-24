Lotul României pentru play-off-ul CM 2026 reuneşte jucători din toate colțurile țării. Cum arată tabloul final

Selecţionerul Mircea Lucescu a convocat 26 de fotbalişti pentru semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială 2026, împotriva Turciei, programată joi. Din cauza accidentărilor de ultim moment ale portarilor Mihai Popa (CFR Cluj) şi Ionuţ Radu (Celta Vigo), pe lista echipei au fost chemaţi de urgenţă Cătălin Căbuz (FC Argeş) şi Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova), potrivit FRF.

Lotul României pentru play-off-ul CM 2026. România-Turcia, un meci așteptat de milioane de fani

Lotul României pentru play-off-ul CM 2026 reuneşte jucători din toate regiunile istorice ale ţării, structurat astfel:

Muntenia: Fl. Tănase şi Mihăilă (Dâmboviţa), Ghiţă (Argeş), Aioani (Ilfov), Bîrligea (Brăila)

Bucureşti: R. Marin, Drăguşin, Dobre, I. Radu

Oltenia: Bancu şi Screciu (Olt), Baiaram şi L. Popescu (Dolj)

Ardeal: Stanciu şi Raţiu (Alba), Căbuz (Sibiu)

Banat: Sorescu (Caraş-Severin), Dragomir şi Miculescu (Timiş)

Crişana: Man (Arad), Petrila (Bihor)

Maramureş: Rus (Satu Mare), M. Coman

Moldova: Burcă (Bacău)

Dobrogea: Mihai Popa (Constanţa).

Regiunile care păreau iniţial neacoperite au, de asemenea, reprezentanţi în lot. Coubiş, bucovinean din Suceava, s-a născut la Milano, iar Ianis Hagi, deşi născut la Istanbul, reprezintă Dobrogea. Moldova este completată de Ciubotaru, născut la Roma, cu familie originară din Focşani.

„Vi se pare că lipseşte Bucovina din regiunile istorice ale României de azi? Dar şi câţiva tricolori? Ei bine, Coubiş e bucovinean din Suceava, deşi născut în Italia, la Milano. Iar Ianis Hagi este şi el un reprezentant al Dobrogei, deşi s-a născut la Istanbul, în Turcia. De asemenea, totalul Moldovei creşte prin Ciubotaru, născut la Roma în Italia, dar a cărui familie e originară din Focşani”, arată reprezentanții FRF.

România se pregătește pentru meciul decisiv cu Turcia, programat joi, de la ora 19:00, în barajul de calificare la Cupa Mondială 2026. Publicația britanică Goal.com a făcut o prognoză a scorului final, anticipând o victorie a Turciei cu 3-1.

Aceasta va fi prima confruntare directă dintre cele două echipe după aproape zece ani. Ultimul meci s-a disputat în noiembrie 2017, când România s-a impus cu 2-0 într-un joc amical. Turcia, pregătită de Vincenzo Montella, a înregistrat performanțe solide în ultima perioadă, fiind neînvinsă în ultimele șapte partide oficiale, cu excepția eșecului sever, 0-6, în fața Spaniei, în septembrie anul trecut.

