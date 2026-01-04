Monden

Loredana Groza, profund afectată de moartea tatălui ei. Artista vreau să ducă mai departe moștenirea literară lăsată în urmă

Loredana Groza trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce și-a condus tatăl, Vasile Groza, pe ultimul drum, la începutul anului 2026. Artista a transmis un mesaj emoționant la scurt timp după înmormântare, în care a vorbit despre durerea pierderii și despre recunoștința față de cei care i-au fost alături.

Loredana Groza, momente dureroase la început de an

Vasile Groza s-a stins din viață în ultima zi a anului 2025. Tatăl cântăreței a avut o viață plină de greutăți încă din copilărie, dar și-a urmat cu perseverență pasiunea pentru literatură.

Autodidact și pasionat de scris, Vasile Groza a lăsat în urmă poezii, romane și cărți pentru copii și a devenit, în timp, membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Loredana Groza

Loredana Groza. Sursa foto: Instagram

Artista vrea să ducă mai departe lucrările scrise de tatăl ei

După funeralii, Loredana Groza le-a mulțumit celor care au ales să îi fie alături în momentele grele. Totodată, Loredana Groza și-a arătat solidaritatea față de cei care au trecut prin pierderea unui părinte, mărturisind că înțelege durerea pe care o simt. În plus, artista i-a încurajat pe cei care o urmăresc să descopere opera tatălui său, Vasile Groza, prin intermediul site-ului dedicat creației sale literare.

„Mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje, au fost alături de mine si de familia mea in aceste clipe grele.. Sunt alături de toți cei care au pierdut un părinte, le înțeleg durerea. Aceste e site-ul lui unde puteți să descoperiți opera tatalui meu, scriitorul Vasile Groza, vasilegroza.ro”, a scris Loredana Groza pe rețelele de socializare.

Loredana Groza, despre parcursul profesional tatălui ei

Cântăreața a vorbit despre momentele grele prin care a trecut părintele ei și despre dorința acestuia de a scrie.

„A lăsat în urmă mii de poezii, cărțile lui pentru copii, romane, cântece pentru copii și pe noi copiii lui, Lori și Cristi, și pe cei doi nepoți, Elena și David! Misiunea lui a fost îndeplinită exemplar! A venit pe lume aparent fără nicio șansă… orfan de tată de la niciun an, cu o mamă văduvă de război care a crescut singură trei băieți. Visul lui a fost să scrie… chiar dacă, pentru a supraviețui, a făcut toate muncile posibile și imposibile din lume încă din copilărie… Dar în fiecare zi și-a urmat destinul… a scris… Pentru că s-a născut poet… natural, autodidact… Și a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România”, a scris artista pe Instagram.

Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu

